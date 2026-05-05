Olmed, el operador logístico de Hefame, incorpora un duotrailer a su flota para mejorar su sostenibilidad

Olmed incorpora un duotrailer a su flota para seguir mejorando en eficiencia y sostenibilidad - HEFAME

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Olmed, el operador logístico de Hefame que da servicios al sector farmacéutico, ha incorporado un duotrailer o tren de carretera a su flota con el objetivo de seguir avanzando en la eficiencia y sostenibilidad de su actividad. El vehículo cubre la ruta Madrid-Murcia y está compuesto por dos semirremolques frigoríficos bitemperatura de doble carga que permiten transportar hasta 132 pallets por viaje (cuadruplicando la capacidad de un tráiler convencional, que alcanza los 33 pallets) y combinar dos rangos térmicos de productos farmacéuticos (2-8 °C C y 15-25 °C).

La incorporación de este vehículo se enmarca en la estrategia de descarbonización que el operador logístico viene desarrollando en los últimos años. Desde su adhesión al programa Lean & Green de AECOC, en 2020, ha ido superando los objetivos de cada etapa, según han informado desde la cooperativa.

En 2021 se convirtió en la primera empresa del sector farmacéutico en obtener este reconocimiento; en 2022 logró su primera estrella tras superar el 20 por ciento de reducción de emisiones de CO2; en 2024 alcanzó la segunda, al sobrepasar el 30 por ciento; y en 2025 obtuvo la tercera, tras reducir más del 35 por ciento su huella de carbono, con auditorías realizadas por entidades certificadoras como Ernst & Young y EQA.

Entre las principales medidas implementadas para reducir el impacto ambiental de su transporte desde el inicio del programa destacan la incorporación de vehículos de doble carga, que han permitido disminuir las emisiones de CO2 en un 27,05 por ciento y la incorporación específica de megatrailers que ha supuesto una disminución del 25,12 por ciento; ambos permiten incrementar los kilos transportados en cada trayecto, aumentando así la eficiencia del transporte. La optimización de rutas y cargas que ha desarrollado Olmed también ha permitido reducir sus emisiones en un 27,44 por ciento, y el uso de vehículos propulsados por Gas Natural Licuado (GNL) ha contribuido a una reducción adicional del 2,51 por ciento.

A lo largo de este periodo, gracias a las mejoras implantadas, el operador ha logrado una reducción de emisiones comparable a la plantación de más de 44.000 árboles. Estos resultados reflejan el compromiso de Olmed con un modelo logístico más responsable y eficiente, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la estrategia ambiental de Hefame.