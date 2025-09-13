Un operario de Aguas de Lorca fallece y otros dos resultan heridos tras ser atropellados por un turismo

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido a tres personas heridas, tres operarios de Aguas de Lorca, uno de los cuales ha fallecido, que han sido atropellados mientras trabajaban en la vía pública.

A las 9.52 horas, el Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibió varias llamadas alertando de un grave accidente en la calle Santa Paula de Lorca. En el suceso, tres operarios de la empresa Aguas de Lorca, que se encontraban trabajando en la zona, fueron atropellados por un vehículo. Los afectados son tres hombres de 50, 58 y 59 años.

De inmediato, se movilizaron efectivos de los servicios de emergencia. En concreto, ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, así como agentes de la Policía Local de Lorca para asegurar la zona y regular el tráfico.

Como consecuencia del accidente, los tres operarios fueron trasladados al Hospital Rafael Méndez de Lorca, habiendo que lamentar el fallecimiento de uno de ellos.