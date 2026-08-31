Operativo conjunto en San Pedro del Pinatar: 104 identificados y cuatro detenidos por estancia irregular - GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de San Pedro del Pinatar, han desarrollado un operativo de inspección de establecimientos de ocio e inmuebles ocupados ilegalmente en el municipio para detectar posibles irregularidades en materia de extranjería y prevenir delitos relacionados con la seguridad ciudadana.

El dispositivo, realizado el pasado 27 de agosto, permitió identificar a 104 personas en controles desarrollados en las inmediaciones de varios establecimientos de ocio, así como en inmuebles ocupados. También se realizaron controles de orden público para prevenir la actividad ilegal de los conocidos como 'gorrillas' en aparcamientos públicos, entre ellos el parking disuasorio junto al Club Náutico de Lo Pagán, según informan conjuntamente Policía Nacional y Guardia Civil.

Como resultado de la actuación, cuatro personas fueron detenidas al encontrarse en situación de estancia irregular en España. A los arrestados se les incoaron los correspondientes expedientes administrativos de expulsión por infracciones graves de la Ley de Extranjería.

El operativo se enmarca en la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales para detectar ilícitos penales e irregularidades administrativas y reforzar la seguridad ciudadana.