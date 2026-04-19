El operativo de seguridad realiza 24 asistencias sanitarias durante la XV Ruta de las Fortalezas

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la XV Ruta de las Fortalezas, celebrada en Cartagena, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, integrado en el operativo especial desplegado, ha gestionado dos llamadas, correspondientes a dos asuntos asociados, durante el desarrollo del evento.

En el conjunto del operativo, coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se han registrado 29 asuntos en el sistema, de los cuales 24 corresponden a asistencias sanitarias en vía pública (82,8%). Los cinco restantes (17,2%) corresponden a asuntos internos de carácter preventivo o informativo, sin intervención asistencial.

Del total de asistencias, 22 asuntos (91,7%) han sido gestionados directamente desde el Puesto de Mando Avanzado, a partir de la información generada por los recursos desplegados en el dispositivo, sin necesidad de llamada previa al '1-1-2'.

Durante el desarrollo del evento, dos personas han precisado traslado a centros hospitalarios, lo que representa el 8,3 por ciento de las asistencias registradas.

Las intervenciones han estado relacionadas principalmente con traumatismos y dolor (10 casos, 41,7%), así como mareos/vértigo (4; 16,7%), indisposiciones (3; 12,5%) y dificultad respiratoria (2; 8,3%), asociados al esfuerzo físico de la prueba.

El operativo ha contado con la participación coordinada de todos los organismos de emergencia, bajo la dirección del Puesto de Mando Avanzado, garantizando el correcto desarrollo del evento.