La oportunidad de la FMY para las firmas del sector protagoniza el cartel de la 62 edición del certamen

MURCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora yeclana, afincada en Murcia, Ana Galvañ, es la autora de la gráfica publicitaria de la 62 edición de la Feria del Mueble Yecla (FMY), una edición que se celebrará del 28 al 31 de mayo y que llevará por lema 'Ven y crece', un 'leitmotif' que pone de relieve la oportunidad de crecimiento que siempre ha supuesto para las firmas participantes el salón yeclano.

Este pasado miércoles ha sido el día elegido para desvelar en rueda de prensa tanto el lema de la nueva edición, un trabajo conceptual que ha sido ideado conjuntamente por el equipo directivo del certamen y la agencia 2 Veces Marketing, como la gráfica publicitaria.

La presentación se ha llevado a cabo en la Sala de Conferencias de la feria, recientemente reformada, con la participación del director del certamen, Juan Miguel Zornoza, el concejal de Industria de Yecla, Pedro Lorenzo, y el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Comunidad Autónoma, Rafael Gómez.

La dirección de la FMY ha disculpado las ausencias de la autora del cartel y de la presidenta del Comité Ejecutivo de la FMY y alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, la primera por un compromiso ineludible de última hora, y la segunda debido un imprevisto personal.

El director del certamen, Juan Miguel Zornoza, que ha comenzado disculpando dichas ausencias, ha destacado las cualidades que han llevado a la FMY a seleccionar a Ana Galvañ como autora de la gráfica publicitaria de esta edición. "Es una profesional de reconocido prestigio, es yeclana y mantiene vinculación con Yecla, y es una artista capaz de aportar un punto de vista y un estilo distinto a los que se han venido utilizando en las ediciones anteriores".

Sobre la trayectoria de Ana Galvañ ha destacado su colaboración como ilustradora en prensa y editoriales como El País, The Guardian, The Washington Post y The New Yorker, entre otras. Además, en 2016 recibió uno de los diez premios Gráffica, y en 2020 fue nominada a uno de los premios Ignatz.

LA FMY, EL LUGAR DONDE LAS FIRMAS EXPOSITORAS CRECEN

La FMY, al ser el certamen con mayor trayectoria y al contar con un clúster de más de 500 empresas productoras, siempre ha sido el recinto ferial que han elegido las nuevas empresas emergentes para exponer sus productos.

"Si hay algo de lo que la feria puede enorgullecerse, es de que somos la cuna de grandes empresas, empresas que empezaron siendo pequeñas y que iniciaron su andadura con un primer paso, darse a conocer en esta feria, para crecer junto a ella y, en parte, gracias a ella", ha destacado Zornoza.

Junto a ese crecimiento que experimentan las firmas, Zornoza también ha apuntado al del visitante profesional, "tanto por las oportunidades de negocio que se generan como por las novedades que se presentan en cada nueva edición".

"El comprador que visita nuestra feria sabe que el producto que encuentra es un producto de primera calidad, fiable y con un diseño puntero, y con empresas que tienen, el servicio, la calidad, la profesionalidad y la competitividad en su ADN", ha aseverado el director del certamen.

Por su parte, el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, en representación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, ha destacado la "apuesta clara y decidida que tiene el Gobierno regional con Yecla y la FMY". "El potencial que tiene el sector del mueble en Yecla es fundamental para la Región de Murcia y para España", ha añadido.

Sobre el cartel, el director general ha dicho que "refleja y aporta algo que es significativo para el sector, como es la innovación y el diseño", al tiempo que subrayaba el trabajo que se viene haciendo desde el Ayuntamiento de Yecla, el Comité Ejecutivo de la FMY y la Comunidad Autónoma para que la 62 edición "esté a la altura y nos sorprenda con las interesantes novedades que se presentarán durante esos días".

El concejal de Industria del Ayuntamiento de Yecla, Pedro Lorenzo, en representación de la presidenta del Comité Ejecutivo y alcaldesa de la localidad, ha cerrado el acto destacando esta "primera carta de presentación de la feria" que supone la presentación de la gráfica publicitaria, una feria que "aunque se celebra durante en pocos días, lleva detrás un trabajo muy importante que no se ve durante los 365 días del año".

Finalmente, Lorenzo ha señalado que los expositores deciden venir a Yecla, además de para ofrecer sus productos, "para crear esas relaciones y contactos que se generan durante los días de feria", algo que recoge firmemente el cartel creado por Ana Galvañ, ilustrando "el crecimiento de la feria desde su primera edición y el tesón de la industria yeclana, que ha crecido hasta ser una potencia mundial".

UN CARTEL DE ESTILO NARRATIVO, LÍNEA CLARA Y COLORES BRILLANTES

En la gráfica publicitaria de esta edición, la ilustradora ha trabajado con su característico "estilo narrativo, de línea clara y colores brillantes, en el concepto que este año sugiere el lema de esta 62º edición: la feria como centro neurálgico del sector, de las nuevas oportunidades de negocio y de las sinergias", ha explicado Juan Miguel Zornoza.

Ese diseño alegre y directo del cartel, de aire 'retro' y que recuerda a los cómics de los años 70, un estilo que vuelve a estar de rabiosa actualidad, subraya la apuesta del Comité Ejecutivo de la FMY por seguir innovando y renovando la imagen de la feria. A través de un formato modular, creado por varias viñetas circulares, cuenta de forma sintética el crecimiento exponencial de las empresas a través de su relación y participación en el certamen yeclano.

El cartel ilustra todo lo que la FMY ofrece al visitante y las firmas participantes: espacios expositivos, diversidad en la oferta, el ecosistema de la familia del mueble y la madera, o su potencialidad a la hora de hacer nuevos clientes, incluso un guiño al sector textil.

"Como podéis ver se trata de una gráfica llamativa y rompedora, un cartel que no va a dejar indiferente a nadie, que es también lo que se ha buscado, porque un cartel que no llama la atención es un cartel que pasará desapercibido, y pasar desapercibido es lo último que pretende la 62 edición de la FMY", ha subrayado Zornoza.