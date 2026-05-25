Las oposiciones al cuerpo de Maestros se celebrarán el 20 junio en Murcia y Cartagena

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, presenta las novedades de las oposiciones al cuerpo de Maestros, que se celebrarán el 20 de junio - CARM

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las oposiciones al cuerpo de Maestros se celebrarán en la Región de Murcia el próximo sábado 20 de junio y las sedes para la realización de los exámenes se ubicarán en Murcia y Cartagena, según ha anunciado este lunes el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín.

Un total de 145 tribunales examinarán a los cerca de 11.300 candidatos que forman parte de la lista de admitidos, cerca de 500 opositores más que en 2024.

La convocatoria, por parte del Gobierno regional, de la mayor oferta de plazas de la historia, con 1.607 plazas, permite que la ratio por aspirante y plaza sea de siete personas, casi la mitad que en 2024, cuando fue de 13 aspirantes por plaza.

Por especialidad, el mayor número de plazas convocadas es para Educación Infantil, con 398 plazas, a las que optarán 3.539 aspirantes, con una ratio de 8,89 aspirantes por plaza.

En Educación Primaria se ofertan 276 plazas, con 2.595 aspirantes y una ratio de 9,40. En Pedagogía Terapéutica se convocan 288 plazas, a las que optarán 1.587 aspirantes, y una ratio de 5,51 por plaza.

Para Audición y Lenguaje hay previstas 184 plazas, a las que optarán 746 opositores, con una ratio de 4,05. En Lengua Extranjera Inglés hay 200 plazas, a las que optarán 1.007 candidatos, con una ratio de 5,04 aspirantes por plaza, mientras que en Lengua Extranjera Francés se convocan 49 plazas, a las que concurren 290 opositores, con una ratio de 5,92 personas por plaza.

En Educación Física hay 132 plazas, a las que optarán 1.150 candidatos, con una ratio de 8,71 aspirantes por plaza. Para Música hay previstas 80 plazas, que se disputarán 345 aspirantes, con una ratio de 4,31.

Las sedes para Educación Infantil, Educación Primaria y Audición y Lenguaje estarán en aularios de distintas facultades del campus de Espinardo (Murcia); Pedagogía Terapéutica estará en el campus de la Merced (Murcia); Educación Física en el campus de Ciencias de la Salud (El Palmar-Murcia); Lengua Extranjera Inglés y Lengua Extranjera Francés en varias sedes de la Universidad Politécnica de Cartagena; y Música en la UNED y en el CIFP de Hostelería y Turismo de Cartagena.

El consejero ha subrayado "el compromiso del Gobierno regional con la estabilidad del profesorado y la reducción de la interinidad hasta el ocho por ciento, tal y como establece la Unión Europea, mediante la mayor convocatoria de plazas para el cuerpo de Maestros realizada hasta la fecha y con la previsión de superar las 6.000 plazas docentes durante esta legislatura".

NOVEDADES EN EL EXAMEN PRÁCTICO

Los opositores al cuerpo de Maestros estrenarán modelo de examen práctico, que incorpora la opcionalidad con el fin de que los opositores puedan escoger entre varias opciones o preguntas, las pruebas prácticas en todas las especialidades tendrán una duración de dos horas y media y el ejercicio práctico será diseñado por una comisión formada por cinco miembros del tribunal, mientras que hasta el momento se encargaba sólo el presidente del tribunal 1 de cada especialidad.

Otra de las novedades es que los exámenes se harán en papel autocopiable, para que los candidatos puedan llevarse copia del ejercicio que han realizado.

Los opositores han podido conocer estas novedades con la antelación suficiente, ya que la convocatoria incluía la descripción de los nuevos exámenes prácticos por especialidades, así como los criterios de valoración por especialidad del examen práctico, los criterios de valoración del tema escrito y los de la exposición oral, tanto la defensa de la programación como la unidad didáctica.

También se incluía que en el índice de la programación que forma parte de la segunda prueba de aptitud pedagógica deberán figurar, al menos, 12 unidades didácticas que deberán ir secuenciadas y numeradas.