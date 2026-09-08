Ordenan el internamiento cerrado del menor investigado por patronear una embarcación con fallecidos en Cartagena

Una embarcación dedicada a trasladar inmigrantes irregulares, tras ser interceptada - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Murcia ha acordado el internamiento cautelar en régimen cerrado del menor investigado por participar en el patronaje de una patera interceptada el pasado viernes a 45 millas de Cabo de Palos, en Cartagena, en la que fallecieron al menos dos ocupantes.

La medida judicial responde a la petición de la Fiscalía de Menores, que le atribuye con carácter provisional un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y, al menos, dos delitos de homicidio por imprudencia grave.

Cabe recordar que este lunes, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, confirmó la muerte de tres personas --un bebé de cinco meses, un varón de 25 años con patologías previas y otro varón que se arrojó al agua-- en esa embarcación.

La investigación sostiene que el menor detenido participó, desde las costas de Argelia, en la conducción de la embarcación que permaneció a la deriva hasta ser rescatada por Salvamento Marítimo.

El magistrado de la plaza número 1 ha señalado en su resolución que existen indicios fundados de que el menor habría prestado auxilio a un segundo adulto en las tareas de patronaje del bote.

Respecto al adulto implicado, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cartagena, en funciones de guardia a través de su plaza número 1, decretó en la jornada de este lunes su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Según recoge el atestado, en la embarcación interceptada viajaban a bordo un total de 26 personas, entre las que se encontraban un bebé y una menor de edad.

La Policía Nacional llevó a cabo una investigación para determinar la veracidad de los testimonios de algunos de los ocupantes, que apuntaban a que se habrían producido varios fallecimientos durante el trayecto.

Tras una compleja investigación debido a la existencia de testimonios contradictorios, los agentes pudieron confirmar que las tres personas fallecieron durante la travesía.