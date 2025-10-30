Ortega (PSRM): "López Miras tiene que elegir entre sacar adelante el Decreto de Vivienda o dejar a la ciudadanía tirada"

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en la Asamblea Regional, Miguel Ortega, ha señalado este jueves que López Miras tiene que elegir "si quiere sacar adelante el Decreto de vivienda y bajar el precio o dejar a la ciudadanía tirada, una vez más".

"Desde el PSRM y junto a nuestro secretario general, Francisco Lucas, le hemos ofrecido a López Miras medidas para bajar el precio de la vivienda", ha declarado Ortega, según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

"López Miras ahora tiene que elegir si quiere bajar el precio de la vivienda o no. Ya está bien de discursos vacíos y de culpas a Pedro Sánchez, la gente no quiere más teatros. La gente quiere poder tener una casa y que no le cueste más pagar donde vive que lo que gana trabajando", ha explicado el diputado socialista.

Al hilo, Miguel Ortega ha reiterado la oferta del secretario general del PSRM, Francisco Lucas, consistente en la incorporación de tres medidas al decreto de Vivienda que se debate este viernes en la Asamblea Regional: "Que el suelo público siempre sea público y que el dinero de todos no sirva para especular y para que se lo queden unos pocos", ha aseverado Ortega.

"Que, como mínimo, un 30% de las viviendas del decreto estén destinadas a alquiler asequible. En la Región de Murcia sube el precio de la vivienda, pero también el del alquiler y la parálisis del Gobierno regional tiene que acabarse. Hay que proporcionar un alquiler barato a quien todavía no puede comprar", ha añadido.

"Y, por último, que medidas como el aval joven lleguen a más gente. No nos podemos conformar con poco más de 600 avales, porque eso es una estafa para los jóvenes que confían en el aval para comprarse una casa y se lo deniegan", ha detallado el diputado socialista.

Ortega ha explicado que estas medidas "no son todas las que aplicaría el PSRM para solucionar el problema del acceso a la vivienda en la Región de Murcia, pero si son medidas a las que el PP podría comprometerse y que contribuirían a mejorar la situación".

"¿En contra de qué está López Miras? Que lo explique ¿Está en contra de que haya viviendas públicas y que no se especule con lo de todos? ¿Está en contra de bajar el precio del alquiler? ¿O está en contra de que el aval llegue a más gente?, se ha preguntado Ortega.

"A López Miras se le está acabando el tiempo de la fiesta porque está paralizado y sin proyecto. Es hora de tomar las medidas que él no ha tomado durante todo el tiempo que lleva gobernando y que nos han traído hasta aquí", ha avanzado.

"El PSRM que lidera nuestro secretario general, Francisco Lucas, está abierto a colaborar para dar solución a uno de los principales problemas que tiene la Región de Murcia y sacar de la parálisis a López Miras y al PP", ha concluido el diputado socialista en la Asamblea Regional.