Ortuño acusa al Gobierno de Sánchez de "institucionalizar la corrupción" y reclama responsabilidades

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha asegurado este jueves que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo' confirma que "los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas", y ha considerado "difícil" que el presidente del Gobierno "no supiera nada de esto".

Ortuño ha reaccionado así en una rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el informe de la UCO que confirma el pago de comisiones ilegales por valor de 550.000 euros por dos adjudicaciones de obras relacionadas con la línea de Alta Velocidad en la Región de Murcia.

El dirigente autonómico ha afirmado que "tenemos un Gobierno en España que dijo que venía a combatir la corrupción y lo que está haciendo es ejercitarla, lo que está haciendo es institucionalizarla".

Al hilo, ha denunciado que la trama "ha llegado a la Región de Murcia con una mordida de 550.000 euros en las obras de la alta velocidad entre Murcia y Almería y en las del soterramiento del AVE en la ciudad de Murcia", estas últimas, ha recordado, "cofinanciadas por la Comunidad Autónoma".

"El Gobierno regional puso dinero de todos los murcianos en una infraestructura fundamental", ha defendido.

En este sentido, el portavoz regional ha reclamado que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades: "Queremos que quien haya metido la mano en la caja lo pague, que quien se haya llevado un céntimo de euro de los murcianos lo devuelva".

Ortuño ha insistido en que estas prácticas "han afectado directamente al bolsillo de los murcianos" y ha denunciado la falta de explicaciones por parte del Gobierno central.

Asimismo, ha criticado las declaraciones del delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, sobre la trama, al afirmar, según ha precisado Ortuño, que "eran dos o tres corruptos que no me representan".

A este respecto, Ortuño ha asegurado que "esos dos o tres corruptos eran los jefes del Partido Socialista", y ha señalado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como "padrino político del delegado de Pedro Sánchez en la Región", apuntando que fue él quien "vino a bendecir el nombramiento del señor Lucas como secretario general de los socialistas murcianos".

Por último, ha afirmado que "la trama corrupta de las mordidas del 2% operaba en la Región de Murcia" y ha lamentado que "aquí nadie dice nada, nadie asume ningún tipo de responsabilidad y, por supuesto, nadie da explicaciones". En su opinión, "cada día que permanece Pedro Sánchez en la Moncloa es un día más de corrupción y un día más de degradación institucional".