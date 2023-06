Ortuño afirma que el PP en la Región se encuentra "legitimado" para tener un gobierno en solitario

MURCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha afirmado que el PP en la Región de Murcia se encuentra "legitimado" para tener un gobierno en solitario.

Ortuño ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha reconocido a preguntas de los periodistas que no ha habido ninguna negociación entre el PP y Vox en las últimas horas.

Al ser preguntado por si han abordado asuntos como la violencia de género en sus negociaciones con Vox, Ortuño ha resaltado que "la violencia de género existe". "Evidentemente, es una lacra contra la que vamos a dedicar todos los esfuerzos y todos los recursos necesarios", ha apostillado.

Precisamente, ha puesto como "ejemplo" de la lucha contra la violencia de género los acuerdos que este mismo jueves ha adoptado el Consejo de Gobierno.

En lo que respecta a la situación en Extremadura, Ortuño ha precisado que "en cada comunidad autónoma hay una situación diferente porque hay un resultado diferente y, por tanto, habrá que llegar a acuerdos diferentes".

"No se puede aplicar la misma regla a resultados electorales distintos", según Ortuño, quien ha justificado esto porque "no es igual ganar unas elecciones que no ganarlas, no es lo mismo hacerlo por escaso margen o casi alcanzar la mayoría absoluta; y no es lo mismo que la izquierda pueda alcanzar una mayoría alternativa o no pueda, como es el caso de la región de Murcia".

Ha recordado que el PP obtuvo en la Región de Murcia el 43% de los votos y 21 diputados, a sólo dos de la mayoría absoluta. "Y en la región de Murcia no hay alternativa a un gobierno del Partido Popular", ha zanjado Ortuño, quien ha señalado que la situación "es muy distinta a la que tienen otras comunidades autónomas".

Además, ha señalado que el PP en la Región se encuentra "legitimado" para tener un gobierno en solitario. "Evidentemente, sabemos que esta va a ser también una legislatura de acuerdos y nuestra voluntad de diálogo ha estado ahí y va a seguir estando ahí", ha añadido.

Por otro lado, ha indicado que una repetición de elecciones "no es buena para la Región", ya que celebrar tres elecciones en seis meses "no es bueno" para la Comunidad. A su juicio, quien propicie esa situación, "tendrá que explicarlo".

"Con nuestra voluntad de acuerdo no está justificada la celebración de unas nuevas elecciones en nuestra Región", ha zanjado.

También se ha referido a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró este miércoles que los resultados "no han sido iguales en todas las CCAA" y, por lo tanto, "no es lo mismo" el resultado de la Comunidad Valenciana --donde PP y Vox han cerrado un pacto-- que el de Extremadura.

Al ser preguntado por estas declaraciones, Ortuño ha reiterado que "en cada comunidad autónoma hay una situación diferente porque hay un resultado diferente y, por tanto, habrá que llegar a acuerdos diferentes". Y ha insistido en que "no se puede aplicar la misma regla a resultados electorales distintos".