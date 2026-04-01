Ortuño: "Aprobar hoy un recorte del trasvase no tiene sentido"

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - EUROPA PRESS
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 11:31
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MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha señalado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha "no sabe o no quiere saber que los pantanos de cabecera acumulan más de 1.500 hectómetros cúbicos" por lo que considera que "aprobar hoy un recorte no tiene sentido". Así ha respondido a las declaraciones del presidente manchego, Emiliano García-Page, quien anunció ayer que su gobierno ha autorizado el recurso contencioso-administrativo para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Ortuño ha pedido "rigor y criterios técnicos" y ha vuelto a reclamar un plan nacional del agua "que contemple las infraestructuras necesarias".

Además, ha exigido al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que "deje de contar cuentos chinos, las redes sociales y el postureo político para otra ocasión" y pida al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "que deje de lado el aumento de los caudales ecológicos del trasvase que van a suponer un hachazo a nuestros agricultores y a nuestros regantes".

Por último, ha recriminado a Lucas que, cuando era diputado en el Congreso, votó "con su dedo" en contra de blindar el trasvase Tajo-Segura.

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