Ortuño: "Aprobar hoy un recorte del trasvase no tiene sentido"

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - EUROPA PRESS

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha señalado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha "no sabe o no quiere saber que los pantanos de cabecera acumulan más de 1.500 hectómetros cúbicos" por lo que considera que "aprobar hoy un recorte no tiene sentido". Así ha respondido a las declaraciones del presidente manchego, Emiliano García-Page, quien anunció ayer que su gobierno ha autorizado el recurso contencioso-administrativo para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Ortuño ha pedido "rigor y criterios técnicos" y ha vuelto a reclamar un plan nacional del agua "que contemple las infraestructuras necesarias".

Además, ha exigido al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que "deje de contar cuentos chinos, las redes sociales y el postureo político para otra ocasión" y pida al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "que deje de lado el aumento de los caudales ecológicos del trasvase que van a suponer un hachazo a nuestros agricultores y a nuestros regantes".

Por último, ha recriminado a Lucas que, cuando era diputado en el Congreso, votó "con su dedo" en contra de blindar el trasvase Tajo-Segura.