Ortuño, sobre el cierre del centro de menores de Santa Cruz, dice que "la ley obliga a acogerlos" y que los trasladarán

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha dejado claro este jueves que la ley "nos obliga a acoger a esos menores" y los que están en el centro de Santa Cruz "se trasladarán, pero no desaparecerán", tras lo que ha insistido en que la normativa "obliga a acoger a esos menores en la Región de Murcia y en toda España".

Ortuño, preguntado en rueda de prensa tras dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, ha calificado de "farsa y espectáculo" lo ocurrido este miércoles en el centro de Santa Cruz, tanto por parte de Vox, que convocó a los medios de comunicación con motivo de la visita del portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, y del PSOE.

"Fueron a dar un espectáculo", ha reprochado Ortuño, que ha tachado de "irresponsable e indecente ir a las puertas de un centro de menores a hacer política".

Y es que, ha destacado, "en el centro al que fueron a dar ese espectáculo hay niños españoles de 15 años y lo que no se puede hacer es engañar como está haciendo Vox".

"Nuestro modelo de acogimiento es el que defienden organismos como la Unión Europea, el propio Ministerio de la Infancia, el Defensor del Pueblo; un modelo, ha defendido, que pretende alejar a los menores de esos centros masificados que en nada se parecen a un hogar y en ese modelo estamos trabajando".

Por tanto, los menores de Santa Cruz "se trasladarán a otros recursos, ya sean lugares de acogimiento, otros lugares de acogimiento de menores, ya sean viviendas tuteladas, otros centros", ha asegurado.

Lamenta que Vox los considere una "amenaza" y ha explicado que hay que tener en cuenta que se trata de menores, "no estamos hablando de mercancía ni de un paquete de Amazon y hay que preservar la intimidad y la privacidad de esos menores".