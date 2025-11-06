Ortuño: "El Consejo de Gobierno se va a seguir celebrando los jueves"

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, ha insistido hoy en que el Consejo de Gobierno "se va a seguir celebrando los jueves" después de que la Junta de Portavoces de la Asamblea regional decidiera, con el voto en contra del PP, que los Plenos de control al Gobierno se celebren el mismo día.

Por tanto, la reunión semanal del Ejecutivo regional en San Esteban se ha adelantado ya hoy a las 8.00 horas puesto que la comparecencia del presidente, Fernando López Miras, en el parlamento autonómico, ha comenzado a las 10.30 horas.

Ortuño ha señalado que esta decisión de la Junta de Portavoces "no tenía precedentes" y que lo que han hecho PSOE y Vox es "poner palos en las ruedas solo por confrontar".

El portavoz regional ha tachado de "injerencia sin precedentes, anomalía y falta de respeto institucional" el acuerdo en la Asamblea y ha afirmado que esta es "una muestra más de que la pinza entre PSOE y Vox está perfectamente engrasada" es, ha dicho, "una alianza meditada e intencionada".

Además, ha señalado que el día para celebrar los Consejos de Gobierno se fijó cuando Vox formaba parte del Ejecutivo autonómico y considera la decisión de fijar el mismo día los Plenos de Control al Gobierno "una deslealtad" y "una maniobra política".

Con respecto a la situación actual en la Asamblea, Ortuño ha lamentado que Vox, "un partido que venía a regenerar la vida política", se haya "convertido en la muleta parlamentario del PSRM". "Qué pena que se haya convertido en el principal socio de quienes más daño están haciendo a nuestro país con los casos de corrupción y con las cesiones al independentismo", ha concluido.