Ortuño, sobre los cribados de cáncer mama: "El programa funciona con normalidad en la Región"

Archivo - Una paciente durante la realización de una mamografía - HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA - Archivo

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado este jueves que el programa de cribado de cáncer de mama "funciona con normalidad" en la Región y que no se ha detectado ningún caso similar a los ocurridos en Andalucía.

Así, Ortuño ha explicado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que desde la Consejería de Salud hacen públicos todos los informes de los que disponen "con total transparencia" después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, pidiera ayer en el Consejo Interterritorial los datos a las comunidades autónomas sobre los cribados de mama, colon y cérvix, solicitud que, según el consejero, no les ha sido remitida "formalmente".

Para Ortuño, "es inaudito que se quiera utilizar esta cuestión para intentar generar un clima de tensión o inquietud" y ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no se preocupa de las necesidades que tiene la Región de Murcia". "No tenemos la financiación necesaria", ha añadido.

Además, también ha apuntado que el Gobierno central "no atiende las demandas que le planteamos distintas comunidades autónomas, y también la Región, a la hora de que podamos disponer de más profesionales".

Por último, ha aseverado que en la Región de Murcia se viene realizando un trabajo "serio, riguroso y exhaustivo".