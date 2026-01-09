Ortuño critica que el modelo de financiación del Gobierno "beneficia" a Cataluña y deja "las migajas para los demás"

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha urgido este viernes al Gobierno central a "sentar a todas las comunidades" para abordar de forma conjunta la reforma del sistema de financiación autonómica, en lugar de "beneficiar a una sola comunidad", Cataluña, "en detrimento del resto de los españoles".

"Lo que no tiene sentido es que Pedro Sánchez negocie con Esquerra Republicana un modelo de financiación por el que Cataluña se va a llevar casi 5.000 millones de euros y luego lo que sobre, los restos, las migajas para los demás", ha sentenciado.

Ortuño ha hecho estas declaraciones al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la propuesta de reforma del modelo del Ejecutivo de la Nación tras la reunión mantenida este jueves por el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras.

"Pedimos que se siente a todas las comunidades para abordar una cuestión fundamental como es la reforma del sistema de financiación autonómica; un sistema que está caducado desde hace más de una década, que castiga a la Región de Murcia como la peor financiada y que no hace más que incrementar la diferencia entre las regiones", ha dicho.

Respecto a los detalles avanzados por la ministra de Economía, María Jesús Montero, sobre la propuesta del nuevo modelo, Ortuño ha precisado que "la reunión de Pedro Sánchez en la Moncloa con un condenado por la Justicia desvirtúa todo lo posterior".

El dirigente regional ha afirmado que, en vez de escuchar las necesidades de las comunidades, Pedro Sánchez está más preocupado "en conceder privilegios a Cataluña para poder seguir la Moncloa", y por eso ha pactado un nuevo modelo "a medida del independentismo" que "beneficia a una sola comunidad en detrimento del resto de los españoles".

A su juicio, la manera en la que el Gobierno de España "dice que quiere abordar" la reforma es "un despropósito en el fondo y en la forma", y ha insistido en que cada año la Región de Murcia deja de recibir 1.675 millones de euros si se compara con la comunidad mejor financiada uniprovincial.