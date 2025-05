Ortuño critica que Sánchez usa la Conferencia de Presidentes como una "cortina de humo" para "tapar sus vergüenzas"

Archivo - El consejero de Presidencia y Acción Exterior de la Región de Murcia , Marcos Ortuño - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha considerado que la convocatoria de la Conferencia de Presidentes es una "cortina de humo" del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para "tapar sus vergüenzas y tapar sus escándalos".

"Todo lo que haga falta para que no se hable de Ábalos, para que no se hable de los Whatsapps y para que no se hable de los casos de corrupción que apuntan directamente a Pedro Sánchez", tal y como ha aseverado el portavoz del Gobierno murciano.

Ortuño ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por la convocatoria de la próxima Conferencia de Presidentes para el viernes 6 de junio en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

Además, ha criticado que Sánchez "utiliza la Conferencia de Presidentes como un paripé" y, de hecho, ha señalado que "ya lo vimos en la última que se celebró en Santander el pasado mes de diciembre, donde no asumió ni un solo compromiso con ninguna de las demandas que plantearon los presidentes autonómicos".

Además, ha lamentado que "toda la documentación" que se le facilitó a las comunidades en esa Conferencia de Presidentes de Santander "fue una carpeta con un puñado de folios en blanco".

En este sentido, Ortuño ha lamentado que "nos hemos enterado de la convocatoria de la nueva Conferencia de Presidentes por la prensa, algo que tampoco ya nos sorprende".

Ortuño ha querido poner de manifiesto que Sánchez convocó de manera "forzada" esa última Conferencia de Presidentes de Santander porque ha recordado que "muchas" comunidades autónomas tuvieron que acudir a los tribunales "precisamente para que se convocaran".

"Con todo esto, pues ustedes entenderán que las expectativas que tenemos ante esa nueva Conferencia de Presidentes son nulas", tal y como ha aseverado Ortuño, quien ha lamentado que les han notificado hace "apenas un instante" el orden del día de esas reunión que habla de vivienda y de formación profesional y universitaria.

Sin embargo, ha aclarado que el orden del día de la Conferencia de Presidentes "será el que se establezca en el comité preparatorio entre el ministro de Política Territorial y los consejeros de Presidencia". "Y, evidentemente, pondremos encima de la mesa la reforma del sistema de financiación autonómica que para nosotros es absolutamente urgente y es inaplazable", ha concluido.