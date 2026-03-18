Ortuño destaca el "hat-trick" del PP en Extremadura, Aragón y CyL y rechaza bloqueos: "La gente quiere gobiernos"

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha asegurado este miércoles que "en estos últimos meses el Partido Popular ha hecho un hat-trick" al ganar las elecciones en las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño ha manifestado que "la gente quiere gobiernos" y "no quiere bloqueos", al considerar que los ciudadanos están "cansados de que haya partidos que ganen las elecciones y otros les bloqueen".

Al hilo, subrayado que la "gran mayoría de los ciudadanos" en estos territorios desea que sus presidentes sean los candidatos del PP, ya que, según sus palabras, los electores "quieren certezas y certidumbres".

El representante del Ejecutivo murciano ha incidido en que los ciudadanos "quieren estabilidad y quieren que haya gobiernos presididos por el Partido Popular", según se desprende del resultado de las urnas en esas tres comunidades autónomas.

Finalmente, Ortuño ha apelado a la necesidad de "dar estabilidad" a las instituciones para la toma de medidas que mejoren la calidad de vida, tras lo que ha incidido en que "es el momento de actuar pensando en el interés general".