Ortuño: "López Miras siempre ha tenido muy claro que la seguridad es una preocupación constante"

"A ver si al final va a parecer que la marinera fue inventada también por Vox", ha afirmado el dirigente regional MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha afirmado este viernes que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "siempre ha tenido muy claro que la seguridad es una preocupación constante".

Ortuño se ha referido a las declaraciones efectuadas por el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, quien ha afeado al Gobierno regional haber tardado dos años en impulsar un plan que fue "anunciado por Antelo".

"Pues a ver si al final va a parecer que la marinera fue inventada también por Vox", ha dicho Ortuño, que ha indicado que "la Región de Murcia es segura" y que, con la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana, "pretendemos que siga siéndolo".

Se trata de "una estrategia que va a afianzar a la Región como una tierra de acogida, como una tierra hospitalaria, porque además cuando hablamos de seguridad no sólo hablamos de datos fríos y de estadísticas, sino de un sentimiento que se percibe en nuestras calles, en la confianza de nuestros mayores, en la libertad de nuestros jóvenes o en la vida de nuestras familias", ha dicho.

La estrategia está dotada con 120 millones de euros para alcanzar hasta los 3.000 agentes de Policía Local en 2030 y contempla, además, la puesta en marcha de 20 comisarías móviles, la creación de una sala en el '1-1-2' para visualizar todas las cámaras de vigilancia de los 45 municipios y la mejora de las instalaciones y dependencias de la Policía Local.

"La seguridad es una preocupación constante por parte del Gobierno regional y vamos a seguir trabajando en ella porque es básica para la libertad", ha agregado Ortuño.