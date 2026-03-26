Ortuño pide a Lucas que concrete plazos para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en Cartagena

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño - EUROPA PRESS

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que "concrete plazos, presupuesto, cuándo empiezan las obras y qué proyecto se va a llevar a cabo" en las obras del nuevo cuartel de Guardia Civil de Cartagena que anunció este pasado miércoles "si quiere tener credibilidad".

Al hilo, ha apuntado que, si Lucas no concreta estos datos, "es evidente que quiere engañar a los cartageneros". "Este anuncio no cuela", ha añadido.

Según Ortuño, desde Moncloa le han dicho a Lucas "que diga que dentro de ese plan está el cuartel de Cartagena como una medida para ganar tiempo, y luego dirán que están redactando el proyecto con el objetivo de poder salvar las elecciones de mayo de 2027".

El portavoz regional ha afirmado que "la realidad es que no hay presupuesto" y que el proyecto "va a seguir escondido en el fondo de un cajón".