Ortuño pide que no se utice la Asamblea para "montar numeritos" tras la aparición de una diputada de Vox con un niqab

La diputada de Vox, Virginia Martínez, en su escaño con un niqab - ASAMBLEA REGIONAL

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, considera que la Asamblea Regional "no se debe utilizar para montar numeritos y shows", después de que este miércoles la diputada de Vox, Virginia Martínez, llegara al parlamento autómico vestida con un niqab con el que pretendía salir al estrado para defender una moción de su partido para prohibir el uso de estas vestimentas en los espacios públicos de la Región.

Ortuño ha reprochado a Vox que con esto "buscaba la foto fácil o la publicación en redes".

"Los ciudadanos merecen respeto", ha apuntado el consejero, que estaba presente en ese momento en la Asamblea. Asimismo, ha afirmado que "criminalizar a todo un colectivo o a toda una religión no mejora la seguridad, sino que solo contribuye a generar fractura social".