Ortuño pide que Vox "no condicione" la aprobación de la Ley de Vivienda por "estrategias dictadas desde Madrid"

MURCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha pedido a Vox que "no condicione" la aprobación de la Ley de la Vivienda Asequible en la Asamblea Regional.

Tras la reunión mantenida este lunes entre los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP) y Vox, junto al consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez afirmó que una de las condiciones puestas por su partido para apoyar esta medida es la "prioridad nacional".

"Vox no puede frenar y no puede condicionar esta ley ni por sus disputas internas ni por sus tácticas y estrategias electorales dictadas directamente desde Madrid", ha afirmado Ortuño, quien, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha lamentado que el Ejecutivo regional lleve tres meses "esperando a que se pongan de acuerdo".

En este sentido, ha señalado que desde hace tres meses esta ley podría haber estado aprobada "si las disputas internas de Vox no hubieses frenado un acuedo que estaba practicamente cerrado".

"Este lunes se descolgaron con una propuesta diferentes a todo lo que llevan diciendo desde octubre del pasado año 2025", ha señalado el portavoz, que ha afirmado que la van a estudiar para "ver si es compatible con el espíritu de la Ley de Vivienda y con el ordenamiento jurídico".