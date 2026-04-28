Outsessions dinamizará el entorno de la plaza de abastos de Verónicas con cultura, participación y apoyo al comercio

Outsessions se celebrará en el entorno de la plaza de abatos de Verónicas - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza de abastos de Verónicas, incluyendo la calle Verónicas y los jardines de San Antolín, acogerán este sábado 2 de mayo Outsessions. "Una nueva forma de entender la dinamización de nuestros espacios públicos, combinando cultura contemporánea, participación ciudadana y apoyo directo al comercio local", ha explicado el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

El edil ha explicado que con esta iniciativa se pone en valor este enclave, "acercándolo a nuevos públicos, especialmente a los más jóvenes, sin perder su identidad ni su actividad diaria", según han informado desde el consistorio

Outsessions se configura como un proyecto de activación cultural y comercial en el espacio público que integra música electrónica, arte contemporáneo y acciones participativas, con el objetivo de generar nuevas formas de relación entre la ciudadanía y su entorno urbano, en este caso con la histórica plaza de abastos de Verónicas. La propuesta se fundamenta en una intervención respetuosa con el entorno, entendiendo su identidad, su actividad cotidiana y su tejido social como elementos esenciales, sin alterar el funcionamiento habitual de la plaza.

La programación se desarrollará en dos espacios principales: la calle Verónicas, donde tendrán lugar talleres infantiles y actividades colaborativas, y el entorno de la plaza, donde se concentrará la propuesta musical abierta al público. La jornada comenzará a partir de las 12.00 horas con actividades dirigidas a familias y público infantil.

Entre las acciones previstas destaca una sesión de DJs en los jardines junto a la plaza, concebida como un espacio abierto de encuentro, con una propuesta de música electrónica contemporánea adaptada al contexto urbano. Asimismo, se llevará a cabo una intervención artística mural de carácter colaborativo coordinada por el artista TCat, que implicará a la ciudadanía en un proceso creativo colectivo vinculado al espacio de la plaza. .

El programa incluye también talleres infantiles centrados en la creatividad, la educación artística y la participación familiar, con el objetivo de fomentar el uso del espacio público como lugar de convivencia, aprendizaje y cohesión social.

En paralelo, se desarrollará una acción específica de apoyo al comercio local mediante la iniciativa de producto destacado. Los comerciantes de la plaza que participen podrán ofrecer un producto a precio único durante la jornada, con el fin de incentivar el flujo de visitantes y reforzar la visibilidad de los puestos. Esta participación será voluntaria y coordinada previamente, elaborándose un listado de comercios adheridos que se difundirá a través de los canales del proyecto.

Jesús Pacheco ha señalado que desde el Ayuntamiento apuestan "por iniciativas que combinan cultura y economía local, generando oportunidades para nuestros comerciantes y enriqueciendo la vida social de la ciudad", y ha añadido que "Outsessions demuestra que es posible innovar en la programación cultural respetando nuestros espacios tradicionales".

El proyecto está organizado por el equipo Pandemonium y cuenta con la colaboración del Servicio de Plazas de Abastos y la Junta de Distrito Centro-Oeste.