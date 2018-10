Oviedo acoge hoy el I Encuentro con los Alimentos de Calidad de la Región para difundir sus características

Actualizado 31/03/2008 7:47:19 CET

La Región de Murcia promociona hoy en Asturias los productos de la industria agroalimentaria regional, con el I Encuentro con los Alimentos de Calidad que se celebra en el hotel 'La Gruta' de la ciudad de Oviedo, en el que estarán presentes 25 empresas murcianas. El objetivo de este encuentro es difundir las características de los productos amparados con distintivos de calidad.

En concreto, la celebración de este evento se enmarca en el Plan de Promoción de los Alimentos de Calidad Diferenciada de la Región de Murcia, al que la Consejería de Agricultura viene prestando su apoyo, invitando a participar a aquellas empresas murcianas que comercializan productos certificados bajo las diferentes denominaciones y marcas de garantía.

Esta muestra, presidida por el director general de Industrias y Asociacionismo Agrario de la Consejería, Ginés Vivancos, tiene como finalidad contribuir a la difusión y promoción de los productos agroalimentarios que ofrece la Región de Murcia, según informó el Ejecutivo murciano en un comunicado de prensa.

Así, la jornada de hoy acogerá las nuevas cosechas vinícolas de las bodegas murcianas amparadas bajo el distintivo de las Denominaciones de Origen de Bullas, Jumilla y Yecla, así como los caldos de la Indicación Geográfica Vinos de la Tierra del Campo de Cartagena.

Además, estarán presentes los quesos de las Denominaciones de Origen 'Queso de Murcia' y 'Queso de Murcia al Vino'; el 'Pimentón de Murcia'; el jamón serrano de Especialidad Tradicional Garantizada; el aceite de oliva virgen extra; productos de la agricultura ecológica y el arroz de Calasparra.

Entre las empresas participantes, 13 bodegas pertenecen a la D.O. Jumilla, cinco a la D.O. Bullas, tres a la D.O. Yecla, mientras que la Indicación Geográfica Vinos de la Tierra del Campo de Cartagena estará representada con una bodega.

De igual modo, asistirán tres empresas amparadas con el distintivo de Marca de garantía Calidad Agroalimentaria; el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, y una empresa que desarrolla este tipo de práctica agrícola; así como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Pimentón de Murcia.

CALIDAD DIFERENCIADA.

Las denominaciones y marcas de calidad garantizan a los consumidores no sólo la cualidad diferenciada de sus productos y el origen, en su caso, establecidos en un pliego particular de condiciones, sino también la seguridad alimentaria afianzada mediante sus propios sistemas de trazabilidad y con aplicación de nuevas tecnologías y empleo de técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente.

Bajo el eslogan 'Alimenta tus sentidos', la Consejería de Agricultura, apuesta por la calidad y seguridad alimentaria de los productos de la industria agroalimentaria murciana y por el fomento, la innovación y el desarrollo tecnológico de un sector clave para el futuro regional.