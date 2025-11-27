Los pacientes del bloque 5 del hospital Santa Lucía son reubicados en otras zonas del centro y en el Rosell

Bomberos trabajando en la extinción del incendio que afectó al bloque 5 del hospital Santa Lucía - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Un total de 113 pacientes del bloque 5 del hospital Santa Lucía de Cartagena terminaron de ser reubicados este miércoles por la tarde en el Complejo Hospitalario de Cartagena entre el mismo Hospital Santa Lucía y el Rosell después del incendio ocurrido por la mañana.

Fuentes de la Consejería de Salud confirmaron que este jueves se mantendrán todas las consultas y las intervenciones quirúrgicas programadas en el complejo hospitalario de Cartagena.

Desde el Gobierno regional reiteraron su agradecimiento a bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad, así como al personal del Servicio Murciano de Salud "por su gran labor y pronta respuesta, que ha facilitado que no se haya producido ningún herido, ni afectados por el humo, y que el incidente se haya limitado a daños materiales".