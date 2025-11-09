Pagán (NNGG Archena): "Los jóvenes tenemos la responsabilidad de volver a enamorar a la gente de la política"

Damián Pagán ha sido proclamado presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Archena durante la celebración del Congreso Extraordinario local celebrado este sábado - NNGG

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Damián Pagán ha sido proclamado presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Archena durante la celebración del Congreso Extraordinario local celebrado este sábado, en un acto que contó con la presencia del presidente regional de Nuevas Generaciones, Antonio Landáburu y que clausuró la presidenta local del PP y alcaldesa del municipio, Patricia Fernández. También asistió el presidente del Comité Electoral del PPRM, Marcos Ortuño.

El presidente del PPRM, Fernando López Miras estuvo presente de forma virtual a través de un vídeo que envío ya que se encontraba en Sevilla en otro acto del partido.

El ya confirmado líder de la formación, Damián Pagán, ha pronunciado el primero de sus discursos, todavía como candidato ante más de 200 jóvenes que lo han respaldado con su apoyo. De ahí que haya expresado su agradecimiento a todos los asistentes en general y en particular, al comité organizador del congreso, presidido por María Martínez, así como a la Mesa del Congreso "por su esfuerzo, imparcialidad y ejemplo de democracia".

Del mismo modo, tuvo palabras de reconocimiento para la alcaldesa y presidenta del PP de Archena, Patricia Fernández, por "su apoyo constante y su compromiso con los jóvenes", y para el presidente regional de Nuevas Generaciones, Antonio Landáburu, por "su cercanía y respaldo desde el primer momento".

Durante su discurso, el nuevo líder juvenil destacó el papel clave que deben desempeñar las nuevas generaciones en la sociedad actual, subrayando la importancia de recuperar la confianza de los ciudadanos en la política a través del trabajo, la honestidad y la cercanía.

"Los jóvenes tenemos la responsabilidad de volver a enamorar a la gente de la política. Asumo este reto con ilusión y con el compromiso de representar a todos los jóvenes de Archena, sin etiquetas, y pensando siempre en el bien común", afirmó.

El nuevo presidente tuvo también palabras de admiración hacia Patricia Fernández, a quien definió como "un ejemplo de trabajo y dedicación por Archena". "Si hoy estoy aquí es gracias a Patricia, que nos ha enseñado, con el ejemplo, que a la política se viene a servir, no a servirse. De ella he aprendido que la pasión por Archena se demuestra con hechos, no con palabras", destacó para concluir con un mensaje de esperanza y unidad dirigido a todos los jóvenes, "hoy empieza una nueva etapa de trabajo, ilusión y compromiso. De cercanía, escucha y acción. Archena tiene presente pero sobre todo, tiene mucho futuro. Y ese futuro lo vamos a construir juntos, desde Nuevas Generaciones del Partido Popular".

El acto concluyó con la intervención de la presienta del PP de Archena, Patricia Fernández quien comenzó su intervención con unas palabras muy cariñosas hacia el que hasta hoy ha ejercido de presidente de NNGG, hacia Mario Alcaraz "has sido un referente para todos los jóvenes del municipio, una gran persona".

Igualmente, felicitó a Damián Pagán por asumir la presidencia y destacó que "para que Archena sea el referente que es, necesita de personas como tú", y añadió "El PP en Archena lleva gobernando más de 30 años sin haber perdido ni una sola elección. Y quiero destacar mi lema político y por lo que dí un paso al frente en política: y es que a la política se viene a servir y no a servirse".

"Hoy quiero dar las gracias a todos los que hoy habéis dado un paso al frente junto a Damián, junto al PP de Archena porque no os vamos a fallar, porque os necesitamos para seguir haciendo la mejor política". "Gracias a todos los que os ilusionáis con nuestro pueblo que es el pueblo de todos", concluyó.

Por su parte, el ya expresidente, Mario Alcaraz, puso en valor la agrupación político juvenil, "nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Entender esto, respetarlo y aplicarlo quizá haya sido mi mayor logro como máximo responsable de NNGG de Archena" .