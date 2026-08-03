El Palacio Almudí estrenará el nuevo Salón Conde de Floridablanca tras su rehabilitación integral - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Murcia Rebeca Pérez ha supervisado las obras de rehabilitación integral del salón de actos del Palacio Almudí, una actuación que permitirá transformar este espacio en una sala polivalente capaz de adaptarse a una amplia variedad de usos culturales, sociales e institucionales.

Los trabajos ampliarán las posibilidades de uso del salón, superando las limitaciones derivadas de la disposición fija de las butacas y del escenario. De esta forma, el espacio podrá acoger conferencias, presentaciones, exposiciones temporales, conciertos de pequeño formato, encuentros institucionales y actividades vinculadas a la divulgación cultural y al patrimonio histórico.

"Esta actuación va a renovar por completo este espacio, permitiendo multiplicar sus posibilidades de uso al servicio de la cultura y de los murcianos", ha explicado la alcaldesa Rebeca Pérez durante su visita.

Para ello, se están llevando a cabo trabajos de renovación de paredes, techos y pavimentos, así como la modernización de las instalaciones eléctricas, de iluminación y sonido, adaptando la sala para que pueda configurarse según las necesidades de cada actividad. "En definitiva, dotamos al Palacio Almudí de un espacio cultural moderno, versátil y preparado para el futuro", ha señalado la regidora.

Las obras contemplan la instalación de un nuevo falso techo acústico, la construcción de foseados para integrar el nuevo sistema de iluminación, la renovación completa de la instalación eléctrica y del alumbrado mediante tecnología LED, la adecuación de la climatización, la instalación de una nueva tarima, trabajos de pintura y la mejora de la sala técnica.

Los trabajos se desarrollan a través del Programa Experiencial 'Almudí', promovido por el Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia y financiado por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).

Esta iniciativa combina formación y empleo para 40 personas desempleadas del municipio, facilitando su cualificación profesional en especialidades con alta demanda laboral y favoreciendo su inserción en el mercado de trabajo.

El Palacio Almudí, antiguo depósito de grano de origen renacentista y actual centro municipal de arte, recibió el pasado año 38.753 visitantes y cuenta con una programación continua de exposiciones y actividades culturales, por lo que este proyecto permitirá ampliar la oferta de usos del edificio e impulsar su actividad cultural, social e institucional.

RECUPERACIÓN DE LA HISTORIA Y EL LEGADO DE FLORIDABLANCA

Junto a la modernización del espacio, el proyecto incorpora una importante actuación de recuperación patrimonial. El histórico salón de actos del Palacio Almudí pasará a denominarse Salón Conde de Floridablanca, recuperando el vínculo con una de las personalidades más relevantes y trascendentales de la historia de Murcia.

José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca, fue primer secretario de Estado de Carlos III y Carlos IV y desempeñó un papel fundamental en algunos de los principales proyectos de transformación impulsados en Murcia durante el siglo XVIII.

La ciudad quiso agradecer su labor encargando en 1787 un retrato oficial al pintor Francisco Folch de Cardona, obra que presidió la antigua sala capitular. En el cuadro aparece representada Murcia como una mujer que muestra al conde el plano de la reconducción del río Segura, uno de los grandes proyectos promovidos para la transformación de la ciudad.

Como parte de esta recuperación histórica, ese retrato volverá a presidir el salón. "Ahora recuperamos ese símbolo. Ese mismo retrato volverá a presidir esta sala, devolviendo al Palacio Almudí una parte de su memoria y uniendo patrimonio, historia y cultura en un mismo espacio", ha destacado Rebeca Pérez.

La alcaldesa ha concluido recordando que "conservar nuestro patrimonio no es solo restaurar edificios; también es recuperar la historia que cuentan y ponerla al servicio de las generaciones presentes y futuras".

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Murcia moderniza uno de sus espacios culturales más emblemáticos, al tiempo que recupera parte de la memoria histórica de la ciudad a través de la figura y el legado del Conde de Floridablanca.