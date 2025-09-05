El Palacio Almudí rinde homenaje al legado de Antonio Ballester con una exposición en la que colaboran 30 artistas

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Almudí, en Murcia, abrirá este viernes sus puertas a la exposición 'Querido Antonio', un homenaje al artista Antonio Ballester Les Ventes (1952-2024) en el que ha participado cerca de treinta creadores que, a través de sus obras, dialogan con la trayectoria y el espíritu del artista, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde, José Ballesta, acompañado por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, los comisarios de la exposición Vicente Martínez Gadea y Vicente Martínez Romera, así como por la artista y participante Carmen Artigas, ha presentado la muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 26 de octubre.

Coordinada por Vicente Martínez Gadea, amigo y compañero de generación del artista, y Marcos Salvador Romera, la exposición surge gracias al impulso de la como Pedro Cano, Alfonso Albacete, Ángel Haro, Severo Almansa, Marcos Salvador Romera, Chelete Monereo y Sofía Tornero/Petrus.

La muestra se articula en dos espacios: por un lado, en la planta baja, se podrá contemplar la colección principal con obras de Ballester y piezas de sus compañeros, y, por otro, en la primera planta, la serie 'Femmes', fruto de un gesto generoso de Lola Paz, que compartió con los artistas una serigrafía inédita hallada en el estudio del pintor para que cada uno interviniera sobre ella.

UN HOMENAJE COLECTIVO CON MATERIALES DEL ESTUDIO

Uno de los rasgos más especiales de esta exposición es la utilización de materiales originales del taller de Ballester --pinceles, papeles, tintas y bocetos-- cedidos por Lola Paz para que los amigos artistas prolongaran su legado de forma simbólica. Así, se han creado obras que no solo dialogan con su espíritu, sino que también respiran la energía de sus propias herramientas.

Entre las piezas más significativas destacan el cuadro inconcluso de Ballester completado por Vicente Martínez Gadea, la escultura de Ana Martínez elaborada con material del estudio, un mosaico de Marcos Salvador Romera en memoria del padre del homenajeado, Mariano Ballester, y el vaciado de las manos realizado por Chelete Monereo.

Asimismo, la exposición cuenta con un catálogo editado que incluye testimonios y textos de los participantes y un cartel oficial ilustrado con una fotografía de Juan Ballester, primo del artista.

ANTONIO BALLESTER, "FABRICANTE DE IMÁGENES"

Nacido en París en 1952, hijo del pintor murciano Mariano Ballester y de la filóloga Monique Les Ventes, Antonio destacó desde niño por su sensibilidad artística. Su vida estuvo marcada por pérdidas familiares y personales, pero también por una destacada vitalidad creativa.

Pintor, escultor, diseñador y fotógrafo, se definía a sí mismo como "fabricante de imágenes", ajeno a etiquetas y escuelas, fiel a una independencia artística que lo convirtió en referente de varias generaciones. Falleció en marzo de 2024 a los 72 años.