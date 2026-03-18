Palenzuela alerta que los inviernos fríos tenderán a su desaparición y no serán ya habituales

Archivo - El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Esteban Palenzuela, presenta el balance climatológico del invierno y la predicción estacional de la primavera en la Región de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha despedido el sexto invierno más cálido junto al del pasado año de, al menos, los últimos 65 años. Así lo ha avanzado en rueda de prensa el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Esteban Palenzuela, que ha dicho que "nos tendríamos que remontar al invierno del año 2017-2018 para encontrar un invierno frío". Esto pone de manifiesto, ha señalado, que "prácticamente los inviernos fríos tienden a desaparecer".

"De vez en cuando ocurrirá alguno, pero ya no será lo habitual", ha comentado en el transcurso de la presentación del balance climatológico del invierno y la predicción estacional de la primavera en la Región de Murcia, que da comienzo este viernes, a las 15.46 horas, según datos del Observatorio Astronómico Nacional, y finalizará el 21 de junio con el comienzo del verano.

El trimestre de diciembre-febrero se ha caracterizado por ser muy cálido, con una temperatura media de 10,7º, lo que supone una anomalía de +1,3º. Esto significa, ha puntualizado, que "se ha igualado al invierno anterior, donde se registró la misma temperatura media".

Los valores más bajos de temperatura media durante el invierno corresponden a zonas del Alpiplano, fundamentalmente toda la Comarca del Noroeste y zonas altas del Campo de Lorca y también en el entorno de Sierra Espuña.

Mientras que las zonas con temperaturas más altas corresponde a toda la zona del Campo de Cartagena, el entorno de la ciudad de Murcia, parte de la Vega del Segura y el extremo sur de la Región.

Según Palenzuela, el invierno se ha caracterizado en el conjunto de la Región de Murcia por ser "más cálido de lo normal" y si se retrocede ha destacado que "se podría decir con bastante probabilidad que sería entre el octavo y el séptimo invierno más cálido de los últimos 85 años".

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