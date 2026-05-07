Una pantalla gigante en el Palacio de Deportes permitirá ver los partidos decisivos del Jimbee, la Minera y el Cebé - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena instalará una pantalla gigante en el Palacio de los Deportes para ver los partidos decisivos de fútbol, fútbol sala y baloncesto que disputan los equipos del municipio este fin de semana. La entrada es libre hasta completar aforo, según han informado desde el Consistorio.

El viernes 8 de mayo, a las 17.30 horas, se podrá ver la semifinal de la UEFA Champions League entre el Jimbee Cartagena Costa Cálida y el Sporting CP de Portugal. A las 21.00 horas se proyectará el CB Tizona contra el Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB, partido decisivo para la permanencia en Primera FEB. Entre los partidos se ofrecerá el FC Cartagena - AD Alcorcón.

El sábado, a las 18.00 horas, se ofrecerá el play off de ascenso a Primera Federación entre el CD Coria y el Deportiva Minera.

Por último, el domingo a las 15.00 horas, los aficionados podrán ver el partido del play off por el tercer puesto y la final en la UEFA Futsal Champions League.