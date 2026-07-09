Pantallas gigantes para apoyar a España contra Bélgica: La Región se une para buscar el pase a la semifinal

Aficionados de la Selección Española durante un partido del Mundial de fútbol 2026 - Carlos Lujan / Europa Press

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las plazas y calles de la Región de Murcia se han preparado para animar a la Selección Española de Fútbol en el partido de cuartos de final del Mundial que este viernes a las 21.00 horas, les enfrentará a Bélgica.

Son varios los consistorios los que han instalado pantallas gigantes para animar al combinado nacional en su lucha por alcanzar la semifinal en el SoFi Stadium de Los Angeles.

En Murcia, con motivo de las fiestas de El Carmen, se va a instalar una pantalla en el jardín pintor Pedro Flores.

En Lorca, se instalará una pantalla gigante en la plaza de Calderón de la Barca, frente al Teatro Guerra. Además, habrá una 'fan zone' desde las 20.00 horas con música, DJ, pintacaras, banderas y aplaudidores para animar a la Selección.

Santomera también apoyará al combinado español en esta ocasión como ya lo hizo con el partido de octavos. Para ello instalará una pantalla gigante en el Auditorio Ginés Abellán cuyas puertas abrirán a las 20.00 horas.

Y no solo una, hasta tres pantallas gigantes se van a repartir por Mazarrón para que los vecinos y visitantes puedan apoyar a España en la búsqueda de su pase a semifinales. En concreto, se colocarán en la plaza del Ayuntamiento de Mazarrón, el paseo del Puerto de Mazarrón y en el complejo deportivo Mares de Papel.

Además, también han organizado una 'fan zone' que estará abierta desde las 20.00 horas. Al término del partido, se celebrará un tributo a ABBA a cargo de Generation Abba dentro del ciclo de conciertos Mares de Plata.

Santiago de la Ribera, en San Javier, inmerso en plenas fiestas patronales, ha preparado una pantalla para ver el partido junto al Mar Menor, en la explanada Barnuevo. A su término, habrá un concierto de Aparatus Band.

Cerca del mar también se podrá ver a La Roja en Los Alcázares, donde se podrá seguir el partido en el nuevo parque multifuncional, coincidiendo con la celebración de The Burger Week.

También podrán cenar mientras disfrutan el partido quienes lo hagan en la plaza de España de Cieza, donde, además de una pantalla para ver a la selección, habrá bocadillos de jamón.

En la pedanía totanera de Las Viñas y Carivete, aprovecharán la celebración de sus fiestas para colocar una pantalla gigante donde poder ver el encuentro.

En el caso de Molina de Segura, el lugar de reunión será la plaza de España, donde se instalará una pantalla de 20 metros cuadrados. Además, han convocado un concurso en redes sociales para premiar al seguidor de La Roja que acuda mejor caracterizado.

Alhama de Murcia también ofrecerá la posibilidad de vivir este partido en la calle. En concreto, la cita, que tendrá acceso libre hasta completar aforo, será en el jardín El Palmeral donde se colocará una gran pantalla.