Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 10 hectómetros cúbicos en la última semana

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 251 hectómetros cúbicos, diez más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 14 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 52 menos que la media que suelen almacenar en esta época (303 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 22% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica está al 54,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan 30.559 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un aumento de 282 en la última semana.

Por ámbitos, la reserva en el Cantábrico Oriental se encuentra al 75,3%; Cantábrico Occidental al 68,6%; Miño-Sil al 62,6%; Galicia Costa al 72,7%; Cuencas internas del País Vasco al 81%; Duero al 56,4%; Tajo al 58,4%; Guadiana al 58,2%; Tinto, Odiel y Piedras al 72,9%; Guadalete-Barbate al 42,1%; Guadalquivir al 44,7%; Cuenca Mediterránea Andaluza al 42,8%; Segura al 22%; Júcar al 49,9%; Ebro al 56% y Cuencas internas de Cataluña al 70,6%.

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Vigo, con 117,4 litros por metro cuadrado.