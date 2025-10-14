Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 12 hectómetros cúbicos en la última semana

MADRID/MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 194 hectómetros cúbicos, 12 más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 15 hectómetros cúbicos menos que en la misma fecha del año anterior y de 120 menos que la media que suelen almacenar en esta época (314 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 17% de su capacidad total.

En el conjunto de España, la reserva hídrica almacena 29.745 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 53,1% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Esto supone 595 hm3 menos que la semana pasada, o lo que es lo mismo, el 1,1% de la capacidad total de los embalses.

En comparación, los embalses están 5,7 puntos por arriba que el año pasado por estas fechas, cuando almacenaban 26.608 hm3. En este marco, el Segura sigue siendo la cuenca que almacena menos agua y está al 17% de su capacidad.

Esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han sido prácticamente nulas en la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en Tortosa, que ha registrado 205,8 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente mediterránea está al 49,7% y la atlántica, al 54,2%.

Las cuencas por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (68,5%), el Cantábrico Occidental (60,6%), el Miño-Sil (59,9%), las cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Duero (55,2%), el Tajo (59,7%), el Guadiana (57,9%), el Tinto, Odiel y Piedras (65,1%), el Ebro (53,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (74%).

Por el contrario, están por debajo de la mitad de su capacidad Galicia Costa (42,4%), Guadalete-Barbate (41,7%), el Guadalquivir (41,5%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (44,6%), el Júcar (49,3%) y el Segura, al final de la lista al estar al 17%.