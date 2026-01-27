Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 4 hectómetros cúbicos en la última semana

Archivo - Embalse del río Argos - CHS - Archivo

MADRID/MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 308 hectómetros cúbicos, cuatro más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 71 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 26 menos que la media que suelen almacenar en esta época (334 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 27% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 33.190 hectómetros cúbicos y están al 59,2% de su capacidad. En la última semana han ganado 1.135 hectómetros cúbicos o lo que es lo mismo, el 2% de la capacidad total actual de los embalses.

En total, todas las cuencas, menos dos, están por encima del 50%. De hecho, las cuencas internas de Cataluña han pasado del 84,9% al 90,7% en cuestión de una semana tras las borrascas 'Ingrid' y 'Joseph', que han dejado intensas lluvias en las comunidad autónoma.

En comparación, los embalses están cinco puntos por encima que en este mismo momento de 2025 --cuando se encontraban al 54,2% y almacenaban 30.430 hectómetros cúbicos-- y 7,3 puntos por arriba que la media de los últimos diez años --cuando tenían un promedio del 51,9% y almacenaban 29.108 hectómetros cúbicos a estas alturas de enero.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Girona (Aeropuerto), que ha recogido 124,7 litros por metro cuadrado. Además, la vertiente atlántica está al 59,2% y la mediterránea, al 59,1%.

Por cuencas, el Cantábrico Oriental se encuentra al 82,2%; el Cantábrico Occidental al 60%; el Miño-Sil al 62,2%; Galicia Costa al 75,7%; las Cuencas internas del País Vasco al 85,7%; el Duero al 56,1%; el Tajo al 62%; el Guadiana al 63,6%; el Tinto, Odiel y Piedras al 93,4%; Guadalete-Barbate al 58,2%; la Cuenca Mediterránea Andaluza al 54,4%; el Júcar al 53%; el Ebro al 64,0%; y las Cuencas internas de Cataluña al 90,7%. Por debajo del 50% están el Guadalquivir (49,7%) y el Segura (27%).