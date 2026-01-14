Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 6 hectómetros en la última semana

Archivo - Imagen de la presa del Cenajo - CHS - Archivo

MADRID/MURCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 303 hectómetros cúbicos, 6 más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este miércoles por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 63 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 25 menos que la media que suelen almacenar en esta época (328 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 26,6% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica está al 56,9% de su capacidad y almacena 31.865 de hectómetros cúbicos (hm3) tras ganar en una semana 118 hm3, es decir, el 0,2% de su capacidad total.

Esto supone 6,6 puntos por encima que la media de la última década (donde en este punto del año los embalses estaban al 50,3% con 28.194 hm3) y 4,4 puntos por arriba del 2025 por estas fechas (cuando la reserva hídrica se encontraba al 52,5% con 29.461 hm3).

De acuerdo con Transición Ecológica, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península y la máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, donde se han registrado 84,3 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 57,4% y la mediterránea, al 55,1%.

Las cuencas que se encuentran por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (78,1%); el Cantábrico Occidental (59,8%); el Miño-Sil (61,3%); Galicia Costa (69,7%); las Cuencas internas del País Vasco (85,7%); el Duero (55,4%); el Tajo (61,6%); el Guadiana (61,2%); el Tinto, Odiel y Piedras (89,1%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (51,6%); el Júcar (52,3%); el Ebro (58,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (85,4%).

En el otro extremo, se encuentran por debajo del 50% Guadalete-Barbate (49,3%); el Guadalquivir (46,8%) y el Segura (26,6%).