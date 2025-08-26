Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 14 hectómetros cúbicos en la última semana

Archivo - Embalse de la Cierva - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 277 hectómetros cúbicos, 14 menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 68 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior, y 76 menos que la media que suelen almacenar en esta época (353 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 24,3% de su capacidad total.

En España, la reserva hídrica se encuentra al 60,8% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 34.060 hectómetros cúbicos de agua, disminuyendo en la última semana en 678 hectómetros, el 1,2% de la capacidad total.

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián (Euskadi), con 94 litros por metro cuadrado.

Por ámbitos, as cuencas internas del País Vasco siguen una semana más a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (74%), el Cantábrico Occidental (67,3%), el Miño-Sil (75,1%), el Duero (67,5%), el Tajo (69,8%), el Guadiana (60,5%), Tinto, Odiel y Piedras (76%), el Ebro (61,9%) y las Cuencas internas de Cataluña (73,9%).

Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (50,4%), Guadalete-Barbate (45,2%), el Guadalquivir (46,4%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (49,5%), el Júcar (55,8%) y el Segura (24,3%), que vuelve a estar a la cola.