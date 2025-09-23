Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 17 hectómetros cúbicos en la última semana

Archivo - Imagen de la presa del Cenajo - CHS - Archivo

MADRID/MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 206 hectómetros cúbicos, 17 menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 17 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior, y 121 menos que la media que suelen almacenar en esta época (327 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 18,1% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 31.314 hectómetros cúbicos de agua y está al 55,9% de su capacidad. En total, ha perdido 710 hectómetros cúbicos con respecto a la semana pasada, o lo que es lo mismo, el 1,3% de su capacidad total.

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Santander, donde se han recogido 62 litros por metro cuadrado. En este marco, la vertiente atlántica está al 57,3% y la mediterránea, al 51,3%.

Las cuencas que siguen por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (69,9%); el Cantábrico Occidental (63,7%); el Miño-Sil (68,9%); las Cuencas internas del País Vasco (76,2%); el Duero (59,8%); el Tajo (64,1%); el Guadiana (58,5%) y el Tinto, Odiel y Piedras (69,4%).

A su vez, también están por encima del 50% el Ebro (55,7%) y las Cuencas internas de Cataluña (73,4%). Por el contrario, no llegan al 50% las cuencas de Galicia Costa (46,1%); Guadalete-Barbate (42,9%); el Guadalquivir (43%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (46,4%); el Júcar (49,3%). En último lugar vuelve a quedar una semana más el Segura, que está al 18,1%.