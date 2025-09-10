Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 19 hectómetros cúbicos en la última semana

Mapa de la reserva hídrica en España - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

MADRID/MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 238 hectómetros cúbicos, 19 menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este miércoles por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 42 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior, y 98 menos que la media que suelen almacenar en esta época (336 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 20,9% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 32.636 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 58,2% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. Los embalses han perdido en esta última semana 599 hm3, lo que supone el 1,1% de su capacidad pero se encuentran por encima del nivel que tenían el año pasado, cuando almacenaban 27.732 hm3.

Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Vigo (A) con 38,8 mm (38,8 l/m2).

Por ámbitos, las cuencas internas del País Vasco siguen a la cabeza de la lista de cuencas con el 76,2% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (73,6%), el Cantábrico Occidental (65,3%), el Miño-Sil (73,2%), el Duero (63,7%), el Tajo (67,3%), Tinto, Odiel y Piedras (74,2%) y las cuencas internas de Cataluña (72,2%).

En cambio, por debajo del 60% figuran Galicia Costa (48,1%), Guadiana (59,3%), Guadalete-Barbate (44%), el Guadalquivir (44,5%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (47,7%), el Júcar (50,6%), Ebro (58,5%) y el Segura (20,9%), que vuelve a estar a la cola.