El Pañuelo de la Huerta reunirá fondos en las Fiestas de Primavera para un gimnasio oncológico pediátrico en la Arrixaca

Presentación de la campaña de 'El Pañuelo de la Huerta' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Aladina han lanzado la campaña 'El Pañuelo de la Huerta' con el fin recaudar fondos para la construcción del primer gimnasio oncológico pediátrico de la Región de Murcia, que estará ubicado en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

La nueva edición de esta iniciativa, que supone una adaptación muy especial del ya conocido #PañueloChallengeAladina, fue presentada por los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Bienestar, Familia y Salud, Pilar Torres, así como el presidente de Fundación Aladina, Paco Arango, según han informado desde el Consistorio.

Estos pañuelos se pueden encontrar en El Corte Inglés, Cano&Cánovas, los restaurantes Abadía Ibéricos y Abadía Brasserie, Elena y Clemente Confecciones, Encarna Sánchez Trajes Regionales, RK Inmohogares, Joyeros Región de Murcia, la agencia de comunicación Weekend, en todas las barracas de las Peñas Huertanas y en la tienda online de la Fundación Aladina: latiendadealadina.org.

Con cada compra, los murcianos podrán sumarse a esta causa solidaria y visibilizar el cáncer infantil durante las Fiestas de Primavera.

La campaña se complementa con un spot que tiene como protagonistas a los pequeños Roma y Ernesto, de 3 y 16 años, respectivamente, dos niños que están siendo tratados de esta enfermedad en el hospital Virgen de la Arrixaca y a quienes la Fundación Aladina acompaña y atiende día a día, junto a la Reina de la Huerta 2025, Alba Franco. Además, los tres protagonistas lucen trajes huertanos con algunos de los nuevos diseños de los pañuelos Aladina para esta campaña, en espacios representativos de la tradición murciana como una barraca con aperos y una noria.

Además, la campaña, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y Fundación Aladina, cuenta con la colaboración de la Federación de Peñas Huertanas, la Agrupación Sardinera, El Corte Inglés, Hefame, UCAM, Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, Federación de Fútbol de la Región de Murcia y el Real Murcia.

UN PROYECTO PARA LOS NIÑOS DE LA ARRIXACA

Toda la recaudación obtenida con la venta de los pañuelos se destinará a un proyecto transformador: la construcción del Gimnasio Aladina en el Hospital Materno Infantil Virgen de la Arrixaca, un espacio único en España que combinará ejercicio físico y deporte adaptado como parte fundamental del tratamiento y recuperación de los niños y adolescentes con cáncer.

Ubicado en una gran cubierta de más de 400 metros cuadrados en la segunda planta del hospital, este gimnasio contará con un espacio diáfano techado sobre el patio existente, que servirá como refugio y zona de trabajo; una zona de gimnasio para rehabilitación y deporte adaptado; boxes individuales para entrenamientos personalizados; así como dos cuartos de baño, zona de almacenaje, despacho y un espacio exterior.

A su vez, este nuevo gimnasio traerá consigo la incorporación de un profesional especializado en Actividad Física y Salud, quien dirigirá sesiones de ejercicio personalizadas para los pacientes oncológicos, ayudándoles a mejorar su bienestar físico y emocional.