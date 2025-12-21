Papá Noel llega este lunes a Murcia con un gran espectáculo infantil en la Plaza Cardenal Belluga

Archivo - Desfile Papá Noel en Murcia el día de Nochebuena (foto de archivo) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia recuerda que este lunes 22 de diciembre, a las 18.00 horas, la ciudad vivirá uno de los momentos más esperados de la Navidad con la llegada de Papá Noel a la Plaza del Cardenal Belluga, en un acto pensado diseñado especialmente para Murcia, desde la puesta en escena o el vestuario para el disfrute de las familias y, en particular, de los más pequeños.

Papá Noel aterrizará en el corazón de la ciudad a bordo de un espectacular coche de época, un Chrysler Phaeton LX65 Deluxe de 1929, en el marco de un gran show infantil diseñado para esta ocasión. El evento estará protagonizado por el estreno del espectáculo musical 'El Ratoncito Pérez salva la Navidad en Murcia', una propuesta llena de fantasía, nieve, luces, música y sorpresas, que culminará con la llegada de Papá Noel y su recepción oficial.

Tras el espectáculo, Papá Noel se dirigirá a inaugurar su tradicional Casita en la calle Basabé, a la que llegará mediante un pequeño desfile que partirá desde la Plaza del Cardenal Belluga y recorrerá las calles Salzillo y Trapería hasta la Plaza de Santo Domingo. Allí, el alcalde abrirá oficialmente este espacio que se convertirá en punto de encuentro con los niños y niñas de Murcia.

La Casita, ambientada este año como un viaje mágico a través de un bosque hasta el Polo Norte, abrirá sus puertas mañana tras la inauguración y permanecerá abierta hasta el 30 de diciembre, recibiendo a los niños y recogiendo sus cartas en los siguientes horarios: el día 22 hasta las 22.00 horas, el 23 de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00, el 24 de 10.30 a 15.30 y del 25 al 30 de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Con esta cita, el Ayuntamiento de Murcia da la bienvenida oficial a la Navidad, invitando a toda la ciudadanía a disfrutar de una tarde cargada de ilusión, emoción y espíritu navideño.