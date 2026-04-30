La PAPEA exhibirá una bandera gigante de San Javier durante el Festival Aéreo Internacional este domingo

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, entrega al capitán José Luis Lomas, jefe de la PAPEA, una bandera del municipio de 54 metros cuadrados para la exhibición aérea del domingo - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha hecho este jueves entrega al capitán José Luis Lomas, jefe de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), de una bandera del municipio de 54 metros cuadrados que será exhibida durante los saltos de precisión del próximo Festival Aéreo Internacional, según ha informado el Ayuntamiento.

La entrega se ha producido en un acto en la plaza de España, donde niños y jóvenes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia han rodeado y doblado la enseña para entregársela al regidor antes de que este la depositara en manos del Capitán Lomas. Al evento también han asistido representantes de los centros educativos del municipio.

La bandera se podrá ver en uno de los espectaculares saltos de precisión que protagonizará la PAPEA durante la exhibición del próximo domingo 3 de mayo en el Festival Aéreo Internacional de San Javier, que se celebrará en Santiago de la Ribera.