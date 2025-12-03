El Parlamento Europeo vuelve a celebrar la Navidad con un belén de la Región de Murcia

El presidente de la Comunidad, junto a la cuadrilla de Aledo, y junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante la inauguración del belén tradicional instalado en el Parlamento Europeo - CARM

MURCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha asistido hoy en Bruselas a la inauguración del belén tradicional de la Región de Murcia que ha sido instalado por cuarto año consecutivo en la sede del Parlamento Europeo, donde puso en valor que "la identidad cristiana de Europa la ha representado la Región de Murcia".

Se trata de una representación artesanal elaborada por Belenes Murcia, el taller que dirigen los hijos del maestro belenista Jesús Griñán, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

La inauguración contó en esta ocasión con la actuación de la cuadrilla de Aledo, que interpretó villancicos tradicionales de la Región de Murcia.

López Miras afirmó que "la Región de Murcia no ha podido estar mejor representada". "Hoy hemos traído al corazón de Europa nuestra identidad, tradición y nuestra forma de ser, hemos reivindicado algo que es intrínseco a nosotros y a nuestra cultura", continuó.

El Nacimiento se encuentra instalado en la Planta 3 de la Eurocámara y podrá ser visitado hasta el 6 de enero. En el acto de inauguración participaron personal del Parlamento y eurodiputados de los diferentes grupos.