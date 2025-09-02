El paro baja en 117 personas en agosto en la Región de Murcia hasta los 74.203 desempleados

Archivo - Servicio de Empleo y Formación - EUROPA PRESS - Archivo

GRÁFICOS: Enlace con listado de gráficos disponibles al final del texto.

MADRID/MURCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 117 personas en agosto en la Región de Murcia en relación al mes anterior (-0,2%), hasta los 74.203 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada de agosto, se acumulan cinco meses consecutivos de descensos en el desempleo en la Región. El número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008.

Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en la Región de Murcia (25 veces), mientras que ha bajado en cuatro ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más reducida desde que hay registros.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 5.249 parados, lo que supone un 6,6% menos.

Por sectores, el paro bajó en sin empleo anterior, 458 menos (-5,51%); agricultura, 74 menos (-1,99%), mientras que se incrementó en construcción, 159 más (+2.86%); industria, 147 más (+2,07%); servicios, 109 más (+0,22%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son servicios (49.737), sin empleo anterior (7.851), mientras que los sectores con menos desempleados son agricultura (3.642), construcción (5.715), industria (7.258).

En cuanto a sexos, de los 74.203 desempleados registrados en agosto, 45.796 fueron mujeres, 952 menos (-2%), y 28.407, hombres, lo que supone un aumento de 324 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,2%).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 206 parados menos que a cierre del pasado mes (-2,8%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 422 desempleados (-0,62%).

Cataluña (+7.942), Madrid (+4.214) y País Vasco (+4.178) fueron las comunidades donde más creció el número de desempleados, mientras que Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra donde menos, con retrocesos de 1.047, 873 y 150, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En agosto se registraron 33.837 contratos en la Región de Murcia, un 2% más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 16.779 fueron contratos indefinidos, cifra un 3% superior a la de agosto del año anterior y 17.058, contratos temporales (un 1% más).

Del número de contratos registrados en agosto, el 50,41% fue temporal (frente a un 50,41% del mes anterior) y un 49,59%, indefinidos (el mes precedente fue un 49,59%).

DATOS NACIONALES

En España, el paro registrado subió en 21.905 personas en agosto en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras el fin de muchos trabajos de verano.

Tras el incremento de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.426.511 personas, su menor cifra en un mes de agosto desde 2007.

El repunte del desempleo registrado el mes pasado es similar al experimentado en agosto de 2024 (+21.884 desempleados) y está por debajo de los incrementos de 2023 y 2022.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha aumentado en agosto en 24 ocasiones y se ha reducido en seis, siendo el mayor descenso el de 2021 (-82.583 desempleados) y el mayor repunte el de 2008, cuando la crisis financiera llevó a un incremento de más de 103.000 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en agosto en 6.075 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 145.610 personas, lo que supone un 5,6% menos, con un retroceso del paro femenino de 78.927 mujeres (-5,1%) y una caída del desempleo masculino de 66.683 varones (-6,5%).

LOS SERVICIOS LASTRAN EL EMPLEO

Por sectores, el paro registrado descendió en el colectivo sin empleo anterior, con 3.458 desempleados menos (-1,5%), y en la agricultura, donde disminuyó en 1.849 parados (-2,3%).

En cambio, aumentó en el sector servicios, con 21.692 desempleados más (+1,2%); en la industria, que sumó 2.775 parados (+1,5%), y en la construcción, que finalizó agosto con 2.745 desempleados más que en julio (+1,5%).

El paro subió en agosto en ambos sexos, aunque el repunte fue ligeramente mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino se incrementó en 11.748 mujeres en comparación con julio (+0,8%), mientras que el masculino aumentó en 10.157 desempleados (+0,8%).

Así, al finalizar el octavo mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.471.731 desempleadas, su menor cifra desde 2008, mientras que el de varones totalizó 954.780 desempleados, con lo que ya encadena cuatro meses por debajo de la cota del millón.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años subió en 18.420 desempleados en agosto (+0,8%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años se incrementó en 3.485 personas (+2,1%).

El número total de parados menores de 25 años se mantuvo por debajo de los 170.000 desempleados, acumulando 52 meses de retrocesos interanuales consecutivos, según ha resaltado el Ministerio.

EL PARO SUBE EN 12 CCAA

El paro registrado aumentó en agosto en 12 comunidades y sólo registró descensos en cinco regiones, principalmente en Castilla-La Mancha (-1.047 desempleados), Canarias (-873) y Navarra (-150). Los mayores incrementos, por contra, se dieron en Cataluña (+7.942 desempleados), Madrid (+4.214 parados) y País Vasco (+4.178).

En cuanto a las provincias, el desempleo bajó en 20 de ellas, encabezadas por Las Palmas (-645 desempleados), Ciudad Real (-330) y Albacete (-303). Por contra, aumentó en 32 provincias, especialmente en Barcelona (+5.970 parados), Madrid (+4.214) y Vizcaya (+2.037 desempleados).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 4.054 desempleados respecto al mes anterior (-1,2%), hasta situarse el total de inmigrantes en paro en 322.608 desempleados, lo que supone 11.875 parados menos que hace un año (-3,5%).

EL 37% DE LOS CONTRATOS, FIJOS

En agosto de este año se registraron 1.039.962 contratos, prácticamente la misma cifra que en igual mes de 2024 (-0,02%).

De todos ellos, 385.856 fueron contratos indefinidos, un 1% menos que en agosto de 2024. En total, el 37,1% de todos los contratos realizados en agosto fueron indefinidos.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 163.135 contratos a tiempo completo, un 0,3% menos que igual mes del año anterior; 91.589 a tiempo parcial (-1,9%) y 131.132 fijos-discontinuos (-1,2%).

De todos los contratos suscritos en agosto, 654.106 fueron contratos temporales, un 0,6% más que igual mes de 2024. En total, estos contratos representaron el 62,9% del total de la contratación efectuada en el octavo mes del ejercicio.

En los ocho primeros meses del año se han firmado algo más de 10 millones de contratos, un 0,8% más que en igual periodo del año anterior. De ellos, 4,14 millones fueron contratos indefinidos, un 1,7% menos, y 5,9 millones eran de carácter temporal, un 2,6% más que en el periodo enero-agosto de 2024.

LA TASA DE COBERTURA FRENTE AL DESEMPLEO, EN EL 82,4%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en julio de 2025 (último dato disponible) la cifra de 2.004,8 millones de euros, un 6,6% más que igual mes de 2024.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.315,4 euros en el octavo mes del año, un 23,8% más que en julio del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de julio fue de 976 euros, lo que supone un aumento de 26,3 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,8%).

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de paro registrado

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-registrado-datos-graficos/3...