UGT ve una "mejora" de los datos de empleo pero destaca la bajada de afiliados a la Seguridad Social

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha afirmado que el paro registrado en la Región el pasado agosto constata la "mejora" del empleo con respecto al año anterior, aunque ha matizado que los datos dejan "un sabor agridulce" al restar más de 11.000 afiliaciones a la Seguridad Social, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

"Nos preocupa que haya miles de personas que cursen baja a la Seguridad Social, pero que no acudan a los servicios públicos de empleo y formación para ser atendidos y que la reducción del desempleo no llegue a todos los colectivos por igual", ha señalado.

El sindicato ha expresado también su "preocupación" por el hecho de que "la estacionalidad continúe precarizando a las personas jóvenes, a las mujeres y a las migrantes", aunque ha subrayado que "gracias a la reforma laboral la tendencia hacia la contratación indefinida se ha invertido".

"Es cierto que este mes de agosto se han registrado unos pocos contratos más temporales, pero en el cómputo anual se han firmado un 54% de contratos fijos en la Región de Murcia", ha agregado al respecto.

También ha destacado que, con respecto al paro registrado, agosto deja unas cifras "positivas" en los colectivos que más difícil tienen encontrar un empleo, ya que se ha reducido "considerablemente" en relación con julio entre quienes no tienen un empleo anterior, menores de 25 años y extranjeros.

Por último, ha solicitado "fortalecer" los servicios públicos de empleo. "No queremos perder población activa y no queremos que haya personas que dejen de inscribirse como demandantes de empleo si realmente sí se encuentran en esa búsqueda de trabajo", ha matizado.

Asimismo, ha considerado "imprescindible trabajar todos juntos, los sindicatos, la patronal y el Gobierno regional para renovar las estrategias regionales del empleo de calidad y contra la economía sumergida".

"Tenemos claro que tenemos que reducir el paro pero también ofrecer mejores contratos, con mejores salarios, más estables y sin olvidarnos de quien tiene más difícil encontrar un puesto de trabajo, sobre todo, las personas mayores de 50 años", ha concluido UGT.