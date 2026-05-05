El paro en Baleares: menos de 25.000 desempleados en abril

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MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.067 personas en abril en la Región de Murcia en relación al mes anterior (-1,43%) y en 4.856 personas en relación al cuarto mes del año pasado (-6,21%).

Así, la cifra de parados en la comunidad autónoma se sitúa en 73.302, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En abril, los sectores con más parados fueron Servicios (49.995, 674 menos que el mes anterior), Sin empleo anterior (7.743, con 159 menos) e Industria (6.954, con 79 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Construcción (5.096, con 85 menos) y Agricultura (3.514, con 70 menos).

En cuanto a sexos, de los 73.302 desempleados registrados en abril en la Región, 46.006 eran mujeres y 27.296, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó 6.970 personas, de los que 3.596 eram hombres y 3.374 mujeres.

Respecto a la contratación, en abril se registraron 46.582 contratos en la Región de Murcia, un 7,29% más que el año anterior. De todos ellos, 27.069 fueron contratos indefinidos y 19.513, temporales.