El paro sube en 748 personas en julio en Murcia hasta los 73.988 desempleados

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MURCIA/MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 748 personas en julio en Murcia en relación al mes anterior (+1 por ciento) hasta los 73.988 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de julio, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de julio desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio la mayoría de veces en Murcia (16 veces) mientras que ha subido en 14 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2022.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 332 parados, lo que supone un 0,4 por ciento menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 113 menos (-0,23 por ciento), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 404 más (+4,68); Construcción, 185 más (+3,68); Agricultura, 184 más (+5,19); Industria, 88 más (+1,29 por ciento)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (49.093), Sin empleo anterior (9.029), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (3.728), Construcción (5.216), Industria (6.922).

En cuanto a sexos, de los 73.988 desempleados registrados en julio, 45.697 fueron mujeres, 117 más (+0,3 por ciento) y 28.291, hombres, lo que supone un aumento de 631 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2,3 por ciento).

En julio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 54 parados más que a cierre del pasado mes (+0,7 por ciento), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 694 desempleados (+1,05 por ciento).

Cataluña (+7.705), Comunitat Valenciana (+7.021) y Madrid (+3.822) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Extremadura y Cantabria en donde menos, con retrocesos de 9.661, 767 y un 250, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En julio se registraron 54.173 contratos en Murcia, un 2,5 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 28.823 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,6 por ciento superior a la de julio del año anterior y 25.350, contratos temporales (un 9,5 menos).

Del número de contratos registrados en julio, el 46,79 por ciento fue temporal (frente a un 45,18 del mes anterior) y un 53,21 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 54,82).

DATOS NACIONALES

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85 por ciento), que explica que esta subida "atípica" responde a una sensibilidad cada vez menor a la estacionalidad y una reducción del promedio de bajada tras la reforma laboral.

Tras la subida de julio, el número total de desempleados se situó en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados de la que bajó en junio por primera vez en 18 años.

No obstante, el aumento del desempleo registrado el mes pasado es el más alto desde julio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera y la subida fue de más de 36.400 parados. Desde entonces, y excluyendo el año presente, el paro solo ha aumentado en el mes de julio en una ocasión, 2022, cuando se incrementó en 3.230.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha disminuido en 26 ocasiones en el mes de julio y ha subido en cinco (2005, 2007, 2008, 2022 y 2026). El mayor descenso fue en julio de 2021, tras la crisis de la Covid-19, cuando disminuyó en 197.841 parados. En julio del año pasado cayó en 1.357 personas, la caída menos acusada desde 2002.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en 18.249 personas en julio.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 93.107 personas, lo que supone un 3,87% menos, con un retroceso del paro femenino de 63.967 mujeres (-4,38%) y una caída del desempleo masculino de 29.140 varones (-3,08%).

Por sectores económicos con respecto a junio, el paro registrado asciende en los sectores de servicios 8.221 (+0,50%), construcción 2.433 (+1,53%), industria 473 (+0,27%) y agricultura 122 (+0,17%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 8.268 personas (3,65%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral. En julio del año pasado, este colectivo redujo la cifra de paro en 3.315 desempleados (-1,45%) en el mes de julio.

BAJA SOLO EN ANDALUCÍA, CANTABRIA Y EXTREMADURA

Por comunidades autónomas, el paro registrado subió el mes pasado en todas las comunidades autónomas salvo en Andalucía, Cantabria, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En concreto, el número de desempleados se redujo en 9.661 en Andalucía (-1,8%), en 250 en Cantabria (-0,94%), en 767 en Extremadura (-1,27%), en 129 en Ceuta (-1,51%) y en 175 en Melilla (-2,37%).

Por contra, se incrementó en el resto de comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña, donde creció en 7.705 personas (+2,51%); Comunidad Valenciana, donde aumentó en 7.021 (+2,49%), y la Comunidad de Madrid, donde el ascenso fue de 3.822 personas (+1,42%).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciendió en 13 de ellas, encabezadas por Cádiz (-3.479), Sevilla (-1.618) y Málaga (-1.580), mientras que aumentó en las 39 provincias restantes. Entre estas destacan los incrementos de Barcelona (5.941), Valencia (4.509) y Madrid (3.822).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 15.535 desempleados respecto al mes anterior (+4,54%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 357.621 desempleados, lo que supone 30.959 parados más que hace un año (+9,48%).

En julio de este año se registraron 1.587.141 contratos, un 0,12% menos que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 617.211 fueron indefinidos, un 1,19% más que en julio de 2025.

En total, el 38,89% de todos los contratos realizados en julio fueron indefinidos, algo por encima del mismo mes del año pasado, cuando representaron el 38,39%, y 2,52 puntos por debajo del mes de junio.

Dentro de los indefinidos, en julio se realizaron 250.540 contratos a tiempo completo, un 7,91% más que en el mismo mes del año anterior; 150.201 a tiempo parcial (-4,67%) y 216.470 fijos discontinuos (-1,71%).

De todos los contratos suscritos en julio, 969.930 fueron contratos temporales, un 0,93% menos que en el mismo mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 61,1% del total de la contratación efectuada en el séptimo mes del ejercicio 2026.

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Contenido multimedia:

Gráficos de de paro registrado

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