Patrimonio Cultural eleva hasta los ocho millones la inversión en el Cine Central para reforzar su protección

Cine Central (Archivo) - CARM

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, elevará la inversión destinada al Cine Central de Cartagena hasta los ocho millones de euros para garantizar la protección completa de algunos nuevos elementos descubiertos tras las últimas comprobaciones técnicas, como las cerchas originales de madera.

La actuación inicialmente prevista contaba con una inversión global de alrededor de 5,6 millones de euros, por lo que la nueva intervención incrementará esta cuantía, según las primeras estimaciones, en cerca de 2,5 millones de euros, han informado desde el Ejecutivo regional.

Desde la Consejería han señalado que trabajan en los pasos necesarios para poner en marcha la redacción del nuevo proyecto y han afirmado que "actuarán con la máxima agilidad para que pueda estar disponible en los próximos meses".

La decisión responde, han apuntado, exclusivamente a criterios técnicos y de protección del patrimonio y permitirá incorporar al futuro proyecto la recuperación y puesta en valor de elementos originales del edificio que la solución actualmente prevista planeaba eliminar o sustituir.

Así, uno de los elementos principales a modificar respecto al proyecto autorizado será la sustitución de la cubierta existente del Cine Central, ya que esta solución se planteó inicialmente siguiendo el criterio técnico del equipo redactor, que consideraba que las cerchas de madera presentaban un estado de conservación deficiente que justificaba su sustitución, unido a la necesidad de retirar la cubierta exterior de fibrocemento.

Sin embargo, durante la tramitación de la licencia de obras, y en respuesta a los requerimientos del Ayuntamiento de Cartagena, las comprobaciones realizadas han permitido constatar la existencia de un entramado original de madera oculto, de gran valor patrimonial, que presenta un estado de conservación óptimo y que, por tanto, debe ser restaurado, conservado e incorporado a la rehabilitación del inmueble.

La Dirección General de Patrimonio Cultural considera que esta nueva información modifica de manera relevante las condiciones sobre las que se diseñó la solución arquitectónica prevista y que, una vez acreditada la posibilidad de conservar estos elementos originales, su protección debe prevalecer.

La decisión adoptada sigue los principios internacionales de conservación y restauración del patrimonio histórico, que priorizan la preservación de los elementos originales siempre que su estado permita su recuperación, y responde al principio de autenticidad que debe regir las intervenciones sobre edificios históricos.