La patronal murciana, preocupada ante posible interrupción de las relaciones comerciales entre EEUU y España

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) se ha sumado al comunicado emitido por CEOE, Cepyme y ATA, en el que las organizaciones empresariales trasladan su preocupación "ante la posible interrupción de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España en el actual contexto internacional".

Las patronales subrayan la importancia de Estados Unidos como socio económico y político estratégico, y confían en que las relaciones comerciales entre ambos países no se vean afectadas.

Asimismo, consideran fundamental que, en un escenario de incertidumbre global, "las decisiones se adopten de forma coordinada en el marco de la Unión Europea".

En concreto, las ventas de la Región de Murcia a Estados Unidos alcanzaron 568 millones de euros en 2025, lo que sitúa a este país como el octavo destino de las exportaciones regionales. Estas ventas representan el 4,1% de las exportaciones totales de la Región de Murcia y el 3,4% de las exportaciones españolas a Estados Unidos.

Por su parte, las importaciones murcianas desde Estados Unidos ascienden a 1.293 millones de euros, situando a este país como el primer proveedor de la Región de Murcia.

Estas compras suponen el 9,3% de las importaciones regionales y el 4,1% de las importaciones españolas procedentes de Estados Unidos. Además, 587 empresas murcianas exportaron a Estados Unidos en 2025, mientras que 1.507 empresas realizaron importaciones desde este país, lo que refleja la intensidad de la relación comercial entre ambos mercados.

