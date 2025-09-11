PE da luz verde a informe del eurodiputado Marcos Ros para destinar fondos de Políticas de Cohesión a vivienda asequible

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado el informe elaborado por el eurodiputado socialista Marcos Ros para destinar fondos de las Políticas de Cohesión a vivienda asequible.

En concreto, el 'Informe sobre el papel de la inversión de la Política de Cohesión en la resolución de la actual crisis de la vivienda' ha sido aprobado con 462 votos a favor, 142 en contra y 63 abstenciones, según informaron fuentes de Socialistas en el PE en un comunicado.

Ros ha señalado que "acceder a una vivienda no puede convertirse en un privilegio, ni en un bien especulativo, la vivienda es un derecho desde el que construir un proyecto de vida propio".

"Por eso, usar la política de cohesión es la mejor manera de luchar contra la especulación, garantizar financiación a largo plazo y reducir la burocracia. Ha llegado el momento de ponerse a trabajar para resolver la crisis de vivienda. Esta iniciativa abre la puerta a la mayor inversión en vivienda asequible de la historia comunitaria" ha destacado Ros", ha afirmado el europarlamentario.

El texto denuncia el "deterioro" del acceso a la vivienda en la Unión Europea "como consecuencia de la especulación, de un mercado privado descontrolado y la falta de inversión pública para la creación gran parque de vivienda asequible, además de las barreras burocráticas, la escasez de mano de obra especializada y las dinámicas de mercado que agravan la especulación".

Además, el informe subraya "la necesidad de garantizar condiciones de inversión a largo plazo que protejan los derechos de los inquilinos, dar prioridad a la rehabilitación sobre la nueva construcción aprovechando la ola europea de renovación, e incluir medidas específicas para trabajadores y estudiantes que residen en zonas especialmente turísticas".

El eurodiputado murciano ha remarcado que "también insistimos en la importancia de la participación de autoridades locales y regionales en el diseño de proyectos, prestando especial atención a las necesidades de territorios insulares, remotos o en riesgo de despoblación".