Las pedanías de Murcia contarán con más de 3,6 millones para el mantenimiento integral de sus instalaciones deportivas

La vicealcaldesa y portavoz del Equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, junto a los ediles Marco Antonio Fernández y Antonio Navarro - EUROPA PRESS

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pedanías de Murcia contarán con más de 3,6 millones de euros para el mantenimiento integral de sus instalaciones deportivas, según ha anunciado este viernes en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez.

Pérez ha explicado que con este contrato "se pone en conjunto tanto los servicios de limpieza como de mantenimiento por primera vez en uno solo, de manera que lo que se ofrece a las instalaciones deportivas es un servicio mucho más ágil, más coordinación entre los mismos, un tiempo de respuesta mucho menor, que permite que las instalaciones deportivas estén en óptimas condiciones para su utilización".

En concreto, en estos lotes, ha destacado la concejal, "más de 16.000 personas hacen uso al año de estas infraestructuras y tienen una alta rentabilidad social".

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado, a instancias de la Concejalía de Deportes, la adjudicación del contrato de servicios complementarios a la actividad deportiva en pistas de pádel, pistas de tenis, campos de fútbol y pabellones de pedanías, dividido en cuatro lotes.

El nuevo contrato integra en un único servicio las prestaciones de limpieza y mantenimiento para una gestión integral de las instalaciones deportivas, lo que permitirá optimizar recursos y mejorar la calidad en la prestación del servicio deportivo. El plazo de duración será de un año, con posibilidad de prórroga anual por un período máximo de cuatro años adicionales.

El contrato experimenta un incremento de 879.401 euros respecto a los contratos anteriores, lo que supone un 141,68% más. Destaca especialmente el aumento del 148,74% en el mantenimiento correctivo, lo que permitirá disponer de mayores recursos para atender las operaciones de reparación y conservación en las instalaciones objeto del contrato, garantizando una respuesta más ágil y eficaz ante cualquier incidencia.

El objeto del contrato es la realización de las prestaciones necesarias para el correcto desarrollo de la actividad deportiva que se presta en las instalaciones municipales incluidas en el mismo.

Estos servicios comprenden el mantenimiento, la conservación, la limpieza y otras actuaciones complementarias destinadas a garantizar que las instalaciones deportivas se mantengan en condiciones óptimas y puedan ser utilizadas conforme al uso para el que han sido destinadas.

Las instalaciones deportivas incluidas en el contrato se destinan al desarrollo de diferentes actividades deportivas, tanto federadas como de escuelas municipales de deporte base, entre ellas fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y gimnasia rítmica.

Asimismo, son utilizadas en horario escolar por distintos centros educativos de las pedanías. En total, más de 16.000 personas hacen uso semanalmente de estas instalaciones. El contrato se estructura en cuatro lotes que agrupan distintas instalaciones deportivas del municipio.

El Lote 1, adjudicado a la mercantil Construcciones Urdecon S.A. por un importe de 1.504.347 euros, incluye el Campo de Béisbol de Algezares y los campos de fútbol de Alquerías, Beniaján, Casillas/Monteagudo, Churra, Cobatillas, El Esparragal, Espinardo, Los Garres, Guadalupe, Javalí Nuevo, Llano de Brujas, El Puntal, El Raal, Los Ramos, San José de la Vega, Torreagüera y Zeneta.

El Lote 2, adjudicado a la mercantil Elsamex Gestión de Infraestructuras S.L. por un importe de 896.069 euros, comprende el campo de fútbol de Sangonera la Verde, tanto el de césped natural -incluido el campo anexo- como el de césped artificial; el polideportivo y campo de fútbol El Palmar II, que incluye pistas de pádel, fútbol 8 y nuevas pistas de tenis y pickleball; el campo de rugby de La Raya; y los campos de fútbol de Barqueros, Corvera, Patiño, Puebla de Soto, Rincón de Seca, Sangonera la Seca y Sucina.

El Lote 3, adjudicado a Construcciones Urdecon S.A. por un importe de 664.757 euros, engloba el pabellón de Sangonera la Seca, el de Sangonera la Verde, el de El Esparragal, el de Cabezo de Torres, el campo de fútbol de Cabezo de Torres, el pabellón Urban de Espinardo y las pistas de pádel de Espinardo.

Finalmente, el Lote 4, adjudicado a Elsamex Gestión de Infraestructuras S.L. por un importe de 551.329 euros, incluye el pabellón de Los Martínez del Puerto, que incorpora pistas de pádel; el de Sucina; el de San Ginés; el de La Albatalía, que también incluye pistas de pádel; el de Avileses; y el de Valladolises.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Murcia refuerza su compromiso con el mantenimiento y la mejora continua de las instalaciones deportivas municipales en las pedanías, garantizando espacios adecuados, seguros y de calidad para la práctica deportiva de los vecinos del municipio.