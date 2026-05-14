Pedreño apunta a la huelga como la causa del colapso de las Urgencias de la Arrixaca y el Rosell la pasada semana

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, en la Asamblea Regional - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Salud ha apuntado a la huelga de médicos como la causa del colapso de las Urgencias de los hospitales Virgen de la Arrixaca, de Murcia, y Santa María del Rosell, en Cartagena.

Así, ha respondido en la sesión de control al Gobierno regional a la diputada del Vox, María Eugenia Sánchez, que ha asegurado que los extranjeros en situación irregular "hacen uso de servicios públicos que ya están saturados, como la sanidad".

Pedreño ha señalado que la semana de la última huelga se suspendieron más de 8.000 consultas hospitalarias, más de 300 intervenciones quirúrgicas, más de 1.500 pruebas complementarias y más de 10.000 consultas en atención primaria. En las seis huelgas que se han realizado se han suspendido 42.000 consultas externas y más de 1.500 intervenciones quirúrgicas.

El responsable del área de Salud ha señalado a "la ineptitud y la incompetencia" de la ministra de Sanidad, Mónica García "por no negociar un estatuto marco". Asimismo, ha recalcado que García "propuso en julio de 2025 un real decreto para dar asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, sin consenso, sin diálogo, sin conocer en que consiste y sin respetar la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud".

En su intervención, la diputada de Vox ha asegurado que han recibido quejas de profesionales sanitarias que afirman que extranjeros en situación irregular acuden a Urgencias "con el único objetivo de obtener un informe médico que les sirva para acreditar su permanencia en España y así conseguir fácilmente su regularización". Además, ha aseverado que "presionan a los facultativos para emitir informes médicos que no proceden clínicamente bajo la amenaza de llamar a sus abogados".

"Mientras todo esto ocurre los pacientes que realmente necesitan atención médica urgente quedan condenados a esperar interminables colas para ser atendidos", ha insistido. "Las políticas de regularización masiva y efecto llamada han terminado trasladando las consecuencias a las comunidades", ha concluido.

PROGRAMA DE CRIBADO EN LA COMARCA DEL RÍO MULA

El socialista Fernando Moreno ha preguntado a Pedreño si se va a implantar el programa de cribado de mama en el Centro de Salud de la comarca del río Mula para evitar los desplazamientos de las mujeres citadas.

Moreno ha lamentado que se haya eliminado el autobús que realizaba el recorrido de esta zona de la Región a su hospital de referencia, el Virgen de la Arrixaca, en Murcia, así como que en otras ocasiones, las deriven a un centro privado. El socialista ha denunciado que en esta comarca "la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama se multiplica porque ni es ágil ni es accesible" y ha afirmado que las mujeres de esta zona de la Región no se realizan las pruebas "porque están obligadas a recorrer 40 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta".

Pedreño ha insistido en que, después de que la Asociación Española contra el cáncer dejara de hacer estas pruebas en 2024, se establecieron 10 unidades de cribado "que requieren unas condiciones concretas y un personal cualificado, por lo que no es una unidad que tenga cabida en los centros de salud".

El responsable de salud ha señalado que en el primer trimestre del año 2024, con el cribado de mama con unidad móvil, el porcentaje de tasa de participación estaba aproximadamente en un 64% y en el primer trimestre del año 2026, con la ampliación de población diana a 46-72 años, la tasa de participación alcanzó el 76%. "Esto demuestra que las mujeres de la comarca de Mula son inteligentes y tienen vías de comunicación con las que acceder".

"La unidad de cribado de referencia tiene accesibilidad arquitectónica permanente, un horario de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas, abiertas las agendas abiertas de enero a diciembre y dos mamógrafos", ha concluido Pedreño.